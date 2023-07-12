減肥｜台男戒一習慣1個月瘦4.9公斤！消暑吃錯沙律體重隨時飆升

台灣台中大甲李綜合醫院營養師提醒，兩湯匙30公克的千島沙律醬熱量便達150大卡，一杯700CC的微糖奶茶熱量也達390大卡，雖然吃得少但熱量卻高。醫院日前舉辦減重班，一名學員三餐正常吃，但是改掉喝含糖飲料的習慣，一個月就瘦了4.9公斤。



台灣大甲李綜合醫院營養師林宴慧表示，炎熱天氣許多人食慾不振，吃得比較少，或是改吃輕食、沙律、涼麵，再搭配飲料，以為這樣吃得少，沒想到吃進去的熱量卻更高，導致體重沒減輕卻還直線上升，一杯700CC手搖半糖茶類飲料，一杯熱量達140大卡，珍奶更達580大卡，都是容易發胖的因子。

4招養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

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林宴慧說，該院日前舉辦為期4周的減重班，有10名學員報名參加，上課第一堂先量測身高、體重、腰圍，再安排「營養小學堂」4堂課程，內容包括「喝水也會胖？肥胖大解密」、「認識食物六大類與分量」、「外食輕鬆選，營養標示很重要」、「市售減重產品有效嗎？」教導學員認識如何飲食與如何挑選食物。

一個月瘦4.9公斤 靠戒台式飲品

課程後，一名黃姓學員在一個月內體重少了4.9公斤。黃姓學員說，他平常很喜歡喝台式手搖含糖飲料，上過減重營養課程後，改變自己原本喜歡喝含糖飲料的習慣，戒掉飲料或是改喝無糖飲料，在三餐都正常的情形下，體重居然逐漸下降，「我真的覺得很意外，沒想到不喝含糖飲料能減重，讓自己身體變輕盈又健康。」

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另外一名謝姓學員，體重一個月減少4.3公斤，從66.8公斤降到62.5公斤。她說，上過營養課程後，得知減肥不能光靠節食，也要吃東西，最重要的是，讓消耗的熱量大於吃進身體消化的熱量，便能順利的減重。

過度節食 易脫髮情緒不穩

林宴慧表示，含糖飲料是發胖因子，如果真的想喝，以白開水、無糖茶類或無糖氣泡水取代，如果天熱吃不下想吃輕食沙律，以熱量較低的和風醬取代高熱量的千島醬或凱薩醬，如果想要甩肉減重，不要過度節食，避免造成身體虛弱，甚至營養攝取不足讓自己掉髮或情緒不穩，吃東西細嚼慢嚥，每一口至少咀嚼20到30下，延長進食時間，增加飽足感。

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「控制體重最重要的是讓熱量赤字。」林宴慧說，就是指攝取的卡路里少於身體用來維持當前體重所需的熱量，舉例來說，一個上班族的每天所需的基礎代謝是1500大卡，每天吃進1500大卡的食物，但消耗的熱量大於1500大卡，便有機會減肥，如果吃得少、消耗的熱量也少，就會有「吃再少還是胖」的現象，對身體也不好。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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