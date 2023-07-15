護心食物｜研究揭芝士全脂乳製品減心臟病風險 1類紅肉防心血管病

近年全球吹起一股健康飲食風潮，低脂飲品也成為公眾關注焦點，然而一篇發表在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）的研究指出，芝士等全脂乳製品，反而有助預防心臟病、中風和其他心血管疾病，未加工的紅肉也能成為健康飲食的一部分，未來可能顛覆飲食建議。



《紐約郵報》報導，外國學者收集來自5大洲、21國、147,642人、來自不同收入階層的飲食數據，持續追蹤10年後，在《歐洲心臟雜誌》上發表了名為「前瞻性城鄉流行病學」（Prospective Urban and Rural Epidemiological，PURE）的健康飲食評分標準，指出「水果、蔬菜、豆類、堅果、魚、全脂乳製品」可降低罹患心臟病風險，全穀物和未加工的肉類（非煙肉或香腸）也能是健康飲食。

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PURE以水果（每日2至3份）、蔬菜（每日2至3份）、豆類（黃豆、扁豆、豌豆，每週3至4份）、堅果（每週7份）、魚（每週2至3份）、乳製品（每日2份）為評分標準，建立0到6分的排名系統，發現最健康的飲食習慣（得分至少為5）能使死亡風險降低30%，罹患心血管疾病的可能性降低18%，中風風險降低19%。

研究作者、加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）助理教授安德魯（Andrew Mente）表示，低脂食品已成為公眾關注焦點，但我們的研究結果表明，攝取適量的紅肉和全脂乳製品可降低罹患心血管疾病風險，適量食用全穀物和未加工的肉類也能達到同樣的健康效果。

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安德魯認為，許多患有心血管疾病的人刻意減少脂肪攝取，導致健康狀況每況愈下，他指出，這項發現有望對全球飲食產生深遠影響。

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