洋蔥功效｜護心臟降血糖4功效　減血脂、助防癌宜選生或熟洋蔥？

洋蔥功效｜洋蔥營養｜一年四季都有的洋蔥，其營養價值非常豐富，更具有抗發炎及助抗癌等功效，有人喜歡生食洋蔥，亦有人喜歡熟洋蔥甘甜的味道，究竟進食生、熟洋蔥，營養價值有什麼不同？



洋蔥功效｜熱量低 殺菌增免疫力

洋蔥熱量極，每100克洋蔥只有40卡路里，當中有88克是水分，10克為碳水化合物，以及2克膳食纖維。洋蔥更含有豐富的維他命C、鉀質、鈣質、磷質，而且更含有硫化合物及硒質等成分，具有殺菌、增強免疫力及防癌的作用。 此外，洋蔥中的膳食纖維能促進腸胃蠕動，而槲皮黃酮則能抑制脂肪吸收，具有減肥的作用。

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按下圖看洋蔥的4大功效：

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洋蔥的4大功效

1）抗氧化 減心臟病風險

洋蔥含豐富蒜素，有助清除體內自由基，對抗發炎、降低壞膽固醇濃度，令血管暢通及保持彈性，有效預防動脈硬化、血栓，降低罹患心臟病風險。

2）預防認知障礙症

洋蔥含豐富的類黃酮，若長期攝取類黃酮，能有效預防認知障礙症。

3）助防癌

槲皮素也能有效降低罹患多種癌症的風險，另外，洋蔥含有機硫化合物及植化素，食用洋蔥能有效預防乳腺癌。防癌食物｜癌症專家推10種高效抗癌食物新名單 1種更增藥物療效

4）控制血糖

槲皮素和硫化合物，具有抗糖尿病的作用。在一項研究中發現，二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。

按下圖看生熟洋蔥的功效：

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生洋蔥、熟洋蔥不同功效

1）生洋蔥的營養價值

洋蔥含有蒜素，具有降血脂、預防動脈硬化及燃脂等作用，可是，蒜素經過高溫烹調後會流失，生食可以保留較多的蒜素。而洋蔥中的維他命B及C，遇熱後也會受到破壞，加熱也會流失鉀離子營養素，鉀離子有助控制體內的水分平衡。

2）熟洋蔥的營養價值

洋蔥的黃酮類物質槲皮素，具有消炎、強骨及減患癌機會的功效，烹煮可以增加槲皮素的數量。可是，過度加熱會令其他營養素盡失，建議細火烹煮不超過5分鐘。

生熟洋蔥功效有所不同。（資料圖片）

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參考資料：營養N次方／啟新健康世界