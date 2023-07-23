白內障年輕化！早期無感覺現1徵兆快檢查　蝦粟米6營養素防白內障

現代人幾乎天天接觸手機、平板、電腦、紫外線，眼睛長期在這樣的環境下，老年白內障失明的風險愈來愈高，而且白內障不只老年人會得，最近也有年輕化的趨勢。台灣營養師高敏敏指出，要預防、延緩白內障，可從生活與飲食做起，透過攝取6種營養素能有幫助。



白內障早期無感覺 出現1徵兆快檢查

台灣營養師高敏敏表示，對於老年人族群，白內障最容易引發失明。早期白內障的發生不會有任何感覺，也不會有疼痛，初期時看東西，會感覺上面都有一層白白霧霧的感覺，建議不要等到這時候才到眼科檢查。

6營養素預防延緩白內障（按圖看清👇👇👇）

+ 2

高敏敏指出，預防或是延緩白內障飲食要注意抗氧化，尤其重點補充以下這6種營養素：

1. Omega-3

研究發現，攝取適量的Omega-3脂肪酸，可以減少白內障的發生。魚油中的Omega-3對眼睛是很好的脂肪酸來源。

2. 花青素

消除自由基、抗氧化延緩白內障。可以透過吃藍莓、桑葚、士多啤梨補充。

3. 維他命E

幫助抗氧化、消炎。可以透過吃堅果、植物油補充。

相關文章：護眼食物｜降白內障防藍光傷害營養師推8類食物 每日1碗菠菜都得👇👇👇

+ 7

4. 硒

在水晶體中對抗氧化壓力。可以透過吃牡蠣、蛤蠣、蝦來補充。

5. 維他命C

能降低未來老化所導致的白內障風險。可以透過吃番石榴、奇異果來補充。

6. 葉黃素＋玉米黃素

能幫助吸收藍光，減少眼睛氧化壓力、抗發炎反應。可以吃粟米、菠菜、南瓜來補充。

相關文章：護眼食物｜護眼營養素10蔬菜排名蘿蔔尾2 6類食物建議吃法減眼疾👇👇👇

+ 6

日常生活如何保養眼睛？

高敏敏提醒，平時保護眼睛可以做好以下4動作：

1. 戴墨鏡、遮陽帽：減少紫外線對眼睛的傷害。

2. 禁煙：降低水晶體核硬化和白內障風險。

3. 定期眼科檢查：年紀60歲以上的人，建議每年檢查。

4. 代謝症候群：控制好血糖、血壓。



此外，平時除了食物均衡攝取外，記得用眼50分鐘最好休息10分鐘，要避免在暗處使用手機，螢幕亮度也可以適度調整暗一些，眼睛才不會有視覺疲勞。

延伸閲讀：

護眼不只葉黃素！營養師曝5營養素 預防乾眼症、白內障、黃斑部病變、青光眼

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」