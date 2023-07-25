護髮飲食｜頭皮易出油髮變𣲷？多攝番薯杏仁6營養素頭髮不黏不塌

炎炎夏日真的好熱！幾乎每天洗頭的人，一到下午卻變「油頭」。



營養師表示，頭皮出油問題總讓人困擾，除了可透過洗瀏海法去除頭髮油膩外，多補充維他命A、B雜、C、D、E、Omega-3脂肪酸6種營養素，包含番薯、雞肉、奇異果、三文魚、杏仁、深綠色蔬菜等食物，來維持頭皮正常代謝，從根本解決頭皮油膩問題，讓頭髮不塌黏。

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台灣營養師程涵宇在Facebook分享，攝取維他命A有助於頭皮皮脂正常分泌，幫助強化頭皮、保持頭皮的油脂平衡，維持髮根的強健；推薦食物如番薯、紅蘿蔔、西蘭花、乳製品、雞蛋。維他命B雜則有助頭皮代謝力UP，維他命B1、B2能維持皮膚頭皮的正常功能、B3（菸鹼素）維持能量正常代謝、B5（泛酸）、B6增進皮膚健康，有助於維持胺基酸的正常代謝、B7（生物素）是合成頭髮中主要的蛋白質「角蛋白」的重要因子、B12有助於紅血球的形成保持健康循環、葉酸則是幫助核酸與核蛋白的形成，推薦食物包括全穀類、雞肉、魚類、海鮮、深綠色蔬菜。

維他命C主要作用為防頭皮塌黏抗氧化，還可以促進身體的鐵質吸收，鐵有助於維持正常的頭髮生長週期，也能夠幫助膠原蛋白生成，是強韌頭髮的重要組成之一。推薦食物如番石榴、奇異果、橙、莓果類、西柚等水果。

按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算👇👇👇）：

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程涵宇說明，維他命D則是提升頭皮保護力，研究指出身體中維他命D的濃度和蓬鬆髮密度有關。其實獲得維他命D的方式很簡單，只要每天曬20至30分鐘的太陽，就可以透過身體自行合成來獲得維他命D，若日曬不足，也可以靠部分食物、營養補充劑來補充，推薦三文魚、海鮮等。

8大營養防脫髮（按圖看清 👇👇👇）

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維他命E則是頭皮控油平衡，可防止落髮、抗氧化、保護頭皮脂層以平衡頭皮油脂分泌，推薦食物像是杏仁、腰果、南瓜子、橄欖油、牛油果油；Omega 3脂肪酸為頭皮抗氧化，重建頭皮屏障提升保護力，平衡頭皮油脂分泌，推薦食物如鯖魚、柳葉魚。

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