便秘飲食｜消暑治便秘助消化7款蔬果奶昔食譜　菠菜香蕉奇異果...

現代人飲食西化，再加上久坐等不良的生活習慣，很多人有便秘的困擾，雖然影響不大，但如果便秘問題經常發生的話，其實也會影響身體健康。除了可靠藥物來緩解便秘之外，還有許多生活方式也對改善便秘有幫助，例如喝大量的水或攝取大量的纖維等。



事實證明，與處方藥相比，食用綠色蔬菜和水果，更能有效緩解便秘，而且處方藥還可能會引發副作用。因此，若想在夏季緩解便秘問題，不妨可將蔬果混合其他奶類或小碎冰製成蔬果奶昔，不僅好吃又消暑，喝了之後還能有效改善便秘。以下提供7種蔬果奶昔的材料與做法，可在家嘗試自己動手做做看：

7道蔬果奶昔食譜（按圖👇👇👇）

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1. 香蕉漿果奶昔

▸材料：1根熟香蕉、1/2杯混合漿果（藍莓、士多啤梨、覆盆子）、1/2杯原味乳酪、1湯匙磨碎的亞麻籽、1/2杯水或牛奶。

▸做法：將所有材料用果汁機攪拌、混合後，再把奶昔倒出來，即可飲用。

2. 桃味纖維奶昔

▸材料：1個熟桃子、1/2杯菠菜、1/2杯杏仁奶、1湯匙奇亞籽、1/2杯冰塊。

▸做法：將所有材料放入果汁機攪拌，直至鮮忌廉狀的稠度。

3. 助消化奶昔

▸材料：4顆加州李子乾、2湯匙生薑、1杯原味米漿、1/3杯煮熟藜麥、1/2杯石榴籽。

▸做法：將所有材料混合並攪拌，直至稠度變得較為滑順。

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4. 奇亞籽芒果奶昔

▸材料：1又3/4杯切塊芒果、1杯希臘脫脂乳酪、3/4杯不加糖杏仁奶、1又1/2匙檸檬汁、1/8匙小荳蔻。

▸做法：將所有材料放入攪拌杯中，攪拌直至稠度變得滑順。

5. 綠色能量奶昔

▸材料：1杯菠菜、1個熟香蕉、1/2杯切塊菠蘿、1/2杯切碎的青瓜、1湯匙奇亞籽、1杯椰子水或杏仁奶。

▸做法：混合所有成分即可。

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6. 奇異果香蕉奶昔

▸材料：2個成熟的奇異果、1個熟香蕉、1杯菠菜、1湯匙奇亞籽、1杯杏仁奶、蜂蜜或楓糖漿。

▸做法：將所有成分放入攪拌機中混合，直至形成滑順的稠度。

7. 奶油燕麥奶昔

▸材料：1/2杯煮熟的燕麥片、1根熟香蕉、1湯匙杏仁奶油、1湯匙磨碎的亞麻籽、1杯杏仁奶、1/2湯匙肉桂。

▸做法：將所有成分放入攪拌機中混合，直至呈現光滑且柔順的稠度。

資料來源：6 Smoothie Recipes To Ease Constipation

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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