補鈣食物｜網友推10大高鈣食物防失眠骨鬆　黑芝麻第3點吃更吸收?

鈣是人體含量最高的礦物質，也是維持生理機能的重要營養，鈣質補充不足就容易出現骨質疏鬆、心悸、失眠等問題，那我們該如何有效攝取鈣質呢？網路上就有關於高鈣食物的話題討論，快來看看網友怎麼說吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月網友熱議的「高鈣食物」相關話題，帶您了解網友熱議的10大高鈣食物清單網路聲量排行。

10大高鈣食物清單網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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不能喝牛奶！ 乳糖不耐症可挑芝士、乳酪補鈣

觀察網路上對於「高鈣食物」的相關話題討論，可以發現「乳製品」是多數網友公認的優質鈣源，有網友就在社群討論區表示「說到補鈣就想到牛奶」，認為乳製品除了營養美味外，還能製作成不同風味的產品滿足味蕾，其他網友也補充「乳糖不耐症的朋友可以選擇食用高鈣芝士」、「乳酪和乳酪飲品補鈣外，還能增加腸道益生菌」，推薦大家可以做出不同的嘗試。

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高鈣豆腐這樣選 哪款效果不顯著？

「黃豆食品」也是不少人心儀的補鈣好選擇，其中「小方豆乾」就因為高鈣含量而備受營養師推崇；另外，豆腐也是經常被提到的補鈣好物，不過豆腐的鈣源多來自於凝固劑，因此並非所有豆腐都含有充足的鈣含量。有民眾就發文請益「傳統豆腐與嫩豆腐的鈣含量相同嗎」，底下網友留言解惑「要補鈣就吃傳統豆腐」，說明傳統豆腐以硫酸鈣為凝固劑，所以凍豆腐和板豆腐都是相當不錯的鈣質來源，反觀嫩豆腐則因爲採用葡萄糖酸內酯，以致其補鈣效果不顯甚著。

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牛奶加芝麻粉 鈣質含量加倍

身為高鈣堅果「黑芝麻」也同樣受到熱議，日前就有網友在討論區分享「先炒熟芝麻再磨成粉狀，可以更好吸收營養」，引起許多人出聲附和如「在牛奶或豆漿加芝麻粉，美味程度和鈣質含量加倍」、「奶奶會喝芝麻糊補鈣，還可以改善失眠」，但也提醒民眾芝麻含有高量油脂，還是要適量食用，以免攝取過多熱量。

補鈣方式五花八門，在了解高鈣食物後，也要搭配均衡飲食與運動，才能有效增加鈣質吸收，強化骨質密度。

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