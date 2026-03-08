麻油好處｜研究：降血糖強4倍！護骨益心臟6功效 點食最吸收4建議

麻油好處｜麻油（芝麻油，Sesame Oil）因其獨特香氣多被人用作菜餚的調味，卻忽略了它帶來的健康益處。早前有研究指，麻油不但對控制血糖遠超於葵花油，還能有效改善脂肪肝，麻油的好處遠遠超乎你想像，但麻油可以煮食嗎？如何攝取才能發揮最大功效？



麻油功效｜研究：降空腹血糖效果=葵花油4倍

一項發表於國際期刊《BMC Nutrition》 的2025年最新研究，通過臨床試驗，針對60位患有脂肪肝（MASLD）女性，把她們分成兩組，每天各吃30克麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，持續 12星期後看兩組的身體變化。

12星期試驗後，空腹血糖數值，麻油組下降18.2 mg/dL，葵花油組下降4.3 mg/dL。（shutterstock）

結果發現兩組人都瘦了，但在控制血糖上，無論空腹血糖、胰島素和胰島素阻抗指數方面，吃芝麻油的那組，表現遠勝葵花油組別。

在12星期後，芝麻油組的有關血糖的指數：

1 空腹血糖（FBG）

芝麻油組：下降18.2 mg/dL

葵花油組：下降4.3 mg/dL



2 空腹胰島素（FSI）

芝麻油組：下降3.2 µIU/mL

葵花油組：下降0.5 µIU/mL



3 胰島素阻抗（HOMA-IR）

芝麻油組：下降1.4

葵花油組：下降0.3



4 胰島β細胞功能（HOMA-β）

芝麻油組：提升15.6

葵花油組：提升3.2



芝麻油不只是香！還能有效降血糖。（envato）

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘亦在他的facebook專頁，以「芝麻油，不只是香！還能降血糖？」為題分享帖文，引述研究報告，表示芝麻油不只是「減重時的佐料」，更能有效降血糖、改善胰島素效率等，有助預防糖尿病。此外，非酒精性脂肪肝常與胰島素阻抗和代謝症候群密切相關，這項研究的結果，也被視為對改善脂肪肝有幫助。降血糖飲食｜專家推薦10降血糖蔬菜首選芽菜 蘿蔔1食法效果加倍

麻油功效｜為什麼能降血糖？

芝麻油對控制血糖有幫，主要因為麻油中的單元不飽和脂肪酸，它能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。還可促進胰島素釋放並增強β細胞功能。而麻油中的芝麻素、維他命E等抗氧化物，有效清除自由基，促進葡萄糖攝取與胰島素分泌。

麻油功效｜護骨 益心臟6好處

麻油的健康益處，主要歸功於當中約85%的不飽和脂肪酸（包括油酸和亞油酸），還有天然抗氧化物，如芝麻林素、芝麻酚、維他命E）和木酚素。有效改善血糖及脂肪肝外，還有哪些功效？

麻油中的不飽和脂肪酸，有助減少動脈粥樣硬化，還可保護血管，減心臟病和中風的風險。（photo-ac）

1. 有益心臟

麻油中的不飽和脂肪酸，有助降低血液中的壞膽固醇（LDL）水平，提升好膽固醇（HDL）水平，減少動脈粥樣硬化。當中的芝麻酚抗氧化物則具抗炎作用，保護血管，減心臟病和中風的風險。心絞痛=心臟病先兆？現1情況即就醫！專家8招護心血管避免2類食物

2. 抗衰老、防肝炎關節炎

麻油獨有的抗氧化劑芝麻林素和芝麻酚，令油質穩定，不易被氧化酸敗，且有效清除體內的自由基，減緩細胞老化，減輕身體發炎反應，可預防慢性炎症如關節炎、肝炎、或減少肝細胞受損。

盛品儒離世｜肝癌6症狀肩痛要小心1類人風險高150倍！9蔬果抗肝癌

3. 控制血壓

麻油含有的多不飽和脂肪酸、維他命E和木酚素的協同作用，能助血管放鬆，降低血壓。

4. 護骨骼健康

麻油含有對骨骼健康至關重要的微量元素，如鋅和銅等礦物質，有助維持骨骼的形成和強度。

麻油含有如鋅和銅等礦物質，能維護骨骼的形成和強度。（photo-ac）

5. 滋養頭髮皮膚

麻油含維他命E和抗氧化劑，能滋潤皮膚，使皮膚免受紫外線等傷害。其抗炎特性也助紓緩濕疹等皮膚問題。

6. 改善便秘

麻油亦有助潤腸通便，少量食用可潤滑腸道，緩解便秘問題。

麻油功效｜如何食用最吸收？

1 避免高溫油炸

麻油的發煙點相對其他食油較低，約為177°C，（初榨橄欖油發煙點約為190°C，精煉橄欖油達230°C），因此麻油宜冷用，如拌沙律、飯麵或加在煮好的菜餚上，避免高溫煎炸，破壞當中的芝麻素、維他命E等營養，健康效果加倍！

2 與豆製品或肉類同吃

麻油拌豆腐、豆乾或蒸好的雞肉、魚肉，不僅能提味，還能增加菜餚中健康脂肪的比例，增強飽腹感，免進食過量。

3 宜作湯品最後調味

湯煲好熄火後，再加幾滴麻油，這樣能作最大程度保留香氣和營養，切忌長時間熬煮。

4 搭配全穀物

吃全麥麵條、糙米飯或全麥麵包時，可以麻油作蘸食或調味，使餐食的營養更全面。

【麻油豬頸肉食譜】爽彈豬頸肉盡吸麻油米酒香 台式暖胃家常菜

麻油食用宜忌

麻油每日上限多少？

麻油雖有期，但仍是高熱量油脂，每湯匙約120千卡，過量攝取易致肥胖。建議每天攝入量為15-20毫升（約2-3茶匙），替代其他烹飪油或作為調味料。

麻油跟其他油品一樣，應存放在陰涼處，密封瓶蓋，避免接觸空氣和陽光加速氧化。（unsplash）

麻油三類人慎食

1 易腹瀉者：其潤腸作用，或會加重腹瀉症狀。

2 重度膽囊炎、胰腺炎患者：高脂肪飲食可能誘發或加重病情。

3 對芝麻過敏者：嚴格禁用。

