菠菜水功效｜煮菠菜水勿倒掉！大阪瓦斯官網揭3種麵菜水神奇功效

菠菜富含營養，有助護骨、護眼、預防貧血等，但原來煮過的菠菜水，一樣有用，倒掉了太浪費！日本煤氣及電力公司OSAKA GAS（大阪瓦斯）便分享了菠菜水的隱藏用途，還有煮意粉水和煮毛豆水都各具功效，究竟那是什麼用途，又是什麼原理？



菠菜營養｜護眼防貧血 草酸阻礦物質吸收

菠菜含豐富營養，除了有維護腸道健康、預防貧血的膳食纖維、鐵質外，還有護眼成分葉黃素、玉米黃素，維他命K、鈣、鎂等對骨骼亦有幫助等。但當中的草酸，進入人體後會與鈣、鐵等結合，形成人體無法吸收的草酸鹽，令這些礦物質的利用率大大減低。不過，只要用熱水燙煮，便可除去30-50%的水溶性草酸。這些煮菠菜水便可利用作為清潔劑了。

這些草酸的成分亦令菠菜產生一種苦澀味，如想煮菠菜去掉苦澀，可參考以下３個做法。

煮麵煮菜水隱藏用途 功效神奇

OSAKA GAS（大阪瓦斯）在其官方網頁中分享煮菠菜水、煮意粉或烏龍麵水和煮薯仔或毛豆水的用途，叫大家不要倒掉，因為那些水是天然的清潔劑，有效清潔去油污，千萬別浪費。

1 煮菠菜水：去浴室水垢

OSAKA GAS推介大家利用菠菜水清潔衣服、地毯，甚至地板污漬，因草酸是去污劑的成分之一。其實它還可清除水垢。因為菠菜等綠葉蔬菜富含草酸（Oxalic Acid），煮過菠菜的水便含大量草酸。草酸能與構成水垢的主要成分碳酸鈣產生化學反應，生成草酸鈣和二氧化碳，從而輕鬆去除水垢。

做法：如衣服或地毯上沾了咖啡或豉油漬，可用冷卻後的煮菠菜水浸泡，再用乾布輕輕擦拭。也可用冷卻的煮菠菜水倒在布上擦洗染污了的地板，或用來對付浴室的水垢（碳酸鈣）同樣功效神奇。



草酸能與構成水垢的主要成分碳酸鈣產生化學反應，生成草酸鈣和二氧化碳，從而輕鬆去除水垢。（PhotoAC）

2 煮意粉水：除鍋具碗碟油污

煮意粉或麵條時，表面的澱粉會溶入水中，這種富含澱粉的水會變得黏稠，還具乳化和吸附油脂的能力。因此OSAKA GAS建議大家，把煮意粉或烏龍麵的水用來去除油污。

煮意粉水（資料圖片）

做法：把煮麵水倒在沾有油污的鍋具或碗碟上，靜置一會，待煮麵水中的澱粉吸附油污，再沖洗，便能輕鬆去除污漬。



用煮麵水清潔鍋具或碗碟，能輕鬆去除油污。（資料圖片）

3 煮薯仔、毛豆水：清理渠管

3 煮薯仔、毛豆水：清理渠管

OSAKA GAS指，煮過薯仔或毛豆的水會含有皂苷，皂苷是一種天然界面活性劑，有助分解油脂。

煮過毛豆的水含皂苷，有助分解油脂。（資料圖片）

做法：把煮過的薯仔、毛豆水倒進排水管，再用舊牙刷刷洗，便能輕鬆去除黏液和黑色污漬，甚至加熱可殺菌，不妨一試。



煮枝豆貼士｜翠綠爽嫩5大訣竅 多加一樣東西齊煮提升香氣更鮮綠

不過，薯仔水富含澱粉，煮過的水冷卻後會凝結變糊狀，有機會黏附在管道內壁，嚴重可能加重管道淤塞。

廢物利用，符合環保原則，但不同材質物件，或成分多寡會略有不同。可先以一小部分試試效果，如發現情況異常便應停止了。