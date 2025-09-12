冬蟲夏草｜梁振英淘寶買假種子受騙投訴　冬蟲夏草5功效 有種子？

冬蟲夏草種子｜冬蟲夏草具補肺益腎、化痰止咳、改善失眠等功效，因產量少而更顯珍貴。梁振英今日（12日）在社交網站分享，他在淘寶買了冬蟲夏草的種子，卻遇上騙子，經投訴後店方把產品下架。梁振英本意是反對賣假絕不姑息，但卻被網民質疑，網購種子入口香港可能觸犯法例。不過，冬蟲夏草真的有種子嗎？可以在家培植嗎？



冬蟲夏草種子｜梁振英投訴淘寶賣假種子 貨品立下架

梁振英因一則淘寶10蚊買到馬會、高爾夫球會會員泊車貼報道，在他個人facebook專頁中分享自己也曾在淘寶購買「冬草夏草」的種子受騙。

「兩年前我在淘寶找種子，遇到『冬草夏草』的種子，買了，種了，長出一棵小樹，種子拿去化驗，結果當然不是冬蟲夏草，是不知名的植物。我向淘寶投訴，這種子下架了。

「淘寶發財要立品，不能損全體中國商人聲譽。這些泊車貼，還有任何假冒和香港相關的東西，都應下架，同時報公安。」

冬蟲夏草不是植物，不會有種子，冬蟲夏草是一種寄生于蝙蝠蛾幼蟲頭部的子囊菌，有些生產者為了人工培育冬蟲夏草，會利用真菌殘殺幼蟲。(VCG)

冬蟲夏草種子｜進口未經許可種子屬違法 最高罰款1萬及監禁6個月

梁振英本想支持必須杜絕假冒，因誠信、商譽、守法意識是香港賴以為生的優勢。但豈料惹來網民質疑他這樣購買種子，可能觸犯法律。

根據《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》，所有進口香港的植物（包括種子），除非獲得豁免，例如種子附有有效的植物檢疫證明書，則無需植物進口證即可進口。否則必須持有由漁農自然護理署（漁護署）發出的植物進口證，並附有原產地的有效植物檢疫證明書，以防止植物病蟲害傳入和蔓延，保護本地的植物和農作物生產。任何人如無合理解釋而違反條例，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款港幣一萬元及監禁六個月。因此，若想將植物或種子入口香港，應先了解是否屬於禁運或限量項目，或向漁農自然護理署查詢。



冬蟲夏草生長於草原泥土中，採挖時表面寄生無數寄生蟲的活蟲卵，只用清水清洗是無法把他們消滅。（浙江全媒體互動健康科普節目《養生大國醫》截圖）

冬蟲夏草種子｜冬蟲夏草是什麼？

不過，冬蟲夏草真的可以用種子種植嗎？

冬蟲夏草是一種由真菌（蟲草菌）寄生在蝙蝠蛾科幼蟲體內形成的「蟲」和「草」的複合體。「蟲」是指鱗翅目蝙蝠蛾科的幼蟲屍體，而「草」則是麥角菌科真菌冬蟲夏草菌的子座。

冬蟲夏草菌須經過冬天侵入蝙蝠蛾幼蟲體吸取營分，當幼蟲受到真菌感染後，真菌會在幼蟲體內繁殖，令蟲體充滿菌絲而死，再到夏天真菌子座便從蟲體頭部長出，即「草」的部分，整個過程繁複，須在潮濕寒冷、海拔3000米以上的地方才能生長，海拔愈高，質量愈好。因此，冬蟲夏草不是植物，也沒有種子。

冬蟲夏草是「蟲」和「草」的複合體，既是蟲也是草。（網上圖片）

冬蟲夏草功效

1 補肺益腎：冬蟲夏草保肺益腎，有助緩解肺結核（俗稱肺癆）等症狀。

2 化痰止咳：冬蟲夏草能有效平衡和調節陰陽，對病後虛弱、久咳、痰咳、盜汗等症狀有紓緩作用。

3 固精補腎增強性功能：《藥性論》提到冬蟲夏草有「秘精益氣，專補命門」之功效，可固精補腎、益精壯陽。

4 調理胃腸病：冬蟲夏草具健脾去濕功效，提高新陳代謝，改善腸胃功能。

5 改善失眠：冬蟲夏草能加速血液的流動，促進血液循環之餘還可以安撫失眠者的情緒，使失眠者補充營養後安神熟睡。

冬蟲夏草禁忌｜忌生食 高血壓中風5類人不宜

1.高血壓人士

2.中風患者

3.風濕性關節炎患者

4.兒童

5.陰虛火旺人士

