茄子煮法｜錯1步抗癌功效全消失！醫揭烹煮6秘技免90%營養被浪費

烹煮茄子的時候把莖切掉是理所當然吧？不過，這個難以進食的花萼部分，竟然是抗癌神物！我們慣常的煮茄子方法，反而令90%的營養都被浪費掉，醫院營養師揭保留營養的煮茄子法則，加點油降降溫，都大有理由。



茄子的莖及花萼是抗癌物的寶庫，不要浪費。（SHVETS production@pexels）

茄子營養｜穩定血糖 助防癌心血管疾病

茄子營養豐富，富含膳食纖維、多種維生素和鉀、鎂等礦物質，而強效抗氧化劑茄紅素和花青素，更加有助維持血管健康、穩定血糖、預防心血管疾病和癌症，早就被認定是長壽蔬菜的一員。日本慈惠會大學醫學院附屬醫院營養科主編的《完整版：烹飪中90%的營養都被浪費了！烹飪科學×營養飲食秘訣》一書卻指出，煮法不當，有可能令茄子的營養近乎歸零。6個煮茄子隱藏秘技，可讓茄子的長壽功效完全發揮。

籽愈多，抗氧化力愈強。（Brian Child@Pixabay）

茄子營養｜烹煮6秘技 營養爆升

1. 連莖吃 吸收天然抗癌劑



由於茄子的花萼和莖均難以進食，所以一般都會被棄掉。但實驗發現，茄子莖和萼片中含有的天然化合物可以殺死子宮頸癌細胞。所以別切掉花萼和莖，可以放湯或炒吃。也可以將整顆花萼曬乾，在炒菜時加入。

2.皮籽必吃 抗氧化最強



茄子皮富含花青素，其抗氧化能力被認為比茄子肉高出兩到三倍。去皮意味著會丟棄大部分抗氧化成分。果肉中的種籽則是綠原酸含量最高的部分，綠原酸含量愈高，抗氧化能力愈強。

削掉果皮等同棄掉營養成分。（Andy M. from Pixabay）

果肉含水量超過90%，雖然營養成分低，但鉀、膳食纖維和維他命B雜的含量均衡，有助促進放鬆改善睡眠品質的GABA則在果肉下部含量較高。

3.去苦味 棄浸泡用油炸



茄子苦味的來源是綠原酸，是一種多酚。這種化合物除了具有抗氧化功效外，還能抑制糖分吸收，防止脂肪堆積，有效預防糖尿病。但用水浸泡，這些營養成分會流失，反而用油炸的方法處理，不但有助去除苦澀，多酚也會有所增加。

芝士是茄子的好拍檔，可令安眠成分大提升。（Zehra Yılmaz@pexels）

4.低溫蒸 長壽效能翻倍



加熱不但可以令茄子的抗氧化力提升50%，果肉中含的GABA在60°C的低溫加熱下，亦會增加約40%。但加熱過度卻會有反效果，因此最富營養的茄子烹煮法是低溫或短時間加熱。

將茄子放入蒸籠後，關火，稍微移開鍋蓋，靜置片刻，保持溫度約60°C。低溫蒸煮，加上味噌或芝士，GABA的含量甚至可翻倍！

最富營養的茄子烹煮法是低溫或短時間加熱。（Stefan Schweihofer＠Pixabay）

5.塗油炒茄子 減油膩保營養



想要充分發揮茄子的營養價值，建議炒茄子時先塗油。茄子切開後，若用普通方法煎，會吸收大量的油。可在切好茄子後先塗油，放置一會兒直到變軟，才開始烹飪。這樣可以防止茄子素和鉀等水溶性成分溶解，最大程度地減少營養損失，也降低油膩感。

6.冬夏吃法大不同



茄子含水量高，能讓身體透過排出多餘的水分和鹽分來促進血液循環，有助降低體溫。夏天想降溫，可搭配番茄、小黃瓜等夏季蔬菜；不想降溫的季節，可以搭配薑等溫食。

參考資料：東洋經濟