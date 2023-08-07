薑好處｜去濕暖脾胃6大功效　中醫推介1款夏季生薑食療增強免疫力

在冬天，受到風寒時，大家都知道喝碗熱薑茶，就會讓全身暖和起來。事實上，高溫濕熱的夏天也相當適合吃薑，不但可驅除因為攝取過多冰涼飲食的寒氣，還能調整體質、提升免疫力。



生薑溫中止嘔、溫肺止咳、驅散寒氣

中醫認為，生薑因為味道辛辣，性味辛溫，能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。其發散力量強，可以在毛孔收縮時增加血流量，將熱量帶到體表，以驅散寒氣。所以當身體感到發冷、頭痛、鼻塞、流鼻水時，就可來碗薑茶驅寒。

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而時至夏季，氣溫常飆升38、39度，又濕又熱的天氣讓人感到不適，忍不住就買杯手搖飲，或躲進室內吹冷氣。台灣睿鳴堂中醫診所中醫師周大翔表示，喝冰飲雖然當下暢快，但卻讓脾胃瞬間變冰冷，影響身體免疫力。

生薑暖脾胃、去濕氣、提升免疫力

周大翔進一步表示，脾胃是人體的免疫機能中樞，《素問．經脈別論篇》言：「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經并行」。

他說明，在正常情況下，吃進體內的水分及食物都需要經由脾胃（消化系統）進行處理，而脾胃需要靠溫度來進行消化作用，產生的精微物質才可被身體所利用。

當脾胃受到寒氣影響，損傷陽氣時，食物和飲水就無法被身體利用，進而產生濕氣。濕氣不但無助於健康，進而破壞五臟六腑機能，最終導致身體免疫系統的失衡。

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夏季生薑藥膳這樣吃

周大翔提到，夏天適時吃點生薑藥膳可以溫暖脾胃、驅散風寒，補充陽氣，溫暖脾胃，讓脾胃運化功能正常，免疫力自然也會提升。或者也可煮碗薑絲蛤蜊湯、薑絲蘿蔔湯等，也是很不錯的方法。

生薑枸杞炒羊肉

材料：新鮮嫩薑100g、枸杞50g、羊肉150g

做法：

1. 將新鮮羊肉洗淨，先放在鍋裡燉熟。

2. 將生薑切成薑絲、枸杞洗淨。

3. 鍋裡倒入少許沙律油。

4. 將羊肉、生薑及枸杞放入鍋中中火快炒，加入少許鹽調味。



功效：生薑暖脾胃、驅風寒，增強免疫力；枸杞有補肝腎、明目的功效；羊肉對於身體虛弱者能補虛。

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2類人不宜吃生薑

周大翔提醒，生薑對人體的好處多，但要注意，不是每一種體質的人都適合吃生薑。對於熱性體質者，或身體處於發炎現象者，如腸胃炎、喉嚨痛、嘴巴破等上火現象時就不適合吃生薑。

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