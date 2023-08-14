雞軟骨營養｜豐富軟骨素、維他命K護關節　低脂高蛋白長者都啱

這次我們要介紹的食物是雞軟骨，它雖是骨而非肉類，沒有雞腿、雞翼的肉香加持，但雞軟骨也是很多人所喜歡的食材！有人說雞軟骨可以以形補形，有護骨的功效，其實又是否屬實呢？



炭烤雞軟骨。（istockphoto）

雞軟骨蛋白質高飽腹感強 低脂低卡最啱減肥

雞軟骨顧名思義就是雞的軟骨、脆骨，通常都是指雞胸骨、關節部位的軟骨。它富含蛋白質、醣類、維他命 A、B、鈣、鐵等營養元素。以100克作一份計算，一份雞軟骨有107卡路里、20.4克蛋白質、2.2克脂肪以及49毫克膽固醇。而普遍象徵健康的雞胸肉每100克則約有21.2克的蛋白質、114卡路里、2.2克脂肪和64毫克的膽固醇。

未烹煮的雞軟骨。（istockphoto）

雞軟骨的營養如蛋白質、脂肪等，和雞胸肉的相若，大家都同為高蛋白質低脂的食物，雞軟骨當中的膽固醇甚至比雞胸肉還要低，非常適合減脂人士。但謹記要注重烹煮手法，可用燒、焗、氣炸等方法去避免油炸。

雞軟骨以形補形真係得！全靠膠原蛋白和軟骨素

雞軟骨，椒鹽味最夾，也可按喜好加入不同調味。（資料圖片）

「以形補形」是中國的傳統觀點，簡單而言就是以形狀相似的食物來補充人體相對的器官和功能，如合桃補腦、腰果補腎、魚眼補眼等。有一些是純粹虛構，但也有些是有根有據，非只是謠言！比如雞軟骨護骨。

雞軟骨除了有醣類、蛋白質外，同時還有豐富的維他命K，有活化膠原蛋白、維持軟骨健康的效果。同時雞軟骨還有豐富的非變性二型膠原蛋白和軟骨素，有保護關節、修復軟骨的作用，甚至有減緩關節疼痛與發炎症狀的效果。

按圖看椒鹽雞軟骨食譜：

椒鹽雞軟骨食譜

資料來源：早安健康/亞尼活力/華人健康網/食力