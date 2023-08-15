南北杏｜南杏北杏3分別 為何經常一齊用？吃錯可致休克點揀靚杏仁

南北杏是平日煲湯常見的湯料，但其實南杏、北杏兩者有什麼分別？何解經常一齊使用，甚至有「南北杏」的稱呼？我們是次向中醫尋求解答，原來兩者雖功能相似，但功效略有不同，中醫師更親授揀選靚杏仁的4要點，還提醒大家，北杏有毒要小心！



南杏。（資料圖片）

南北杏同科不同種屬 南杏甜、北杏苦功效略不同

南北杏是大家常見的食材，但你真的了解它們嗎？記者是次邀請了註冊中醫師關應春為我們解答。南杏和北杏是同科不同種屬的種子。兩者同為薔薇科，前者是杏屬、落葉喬木杏樹的乾燥成熟種子，後者為李屬、山杏的乾燥成熟種子。

南北杏。（明睿醫療FB）

南杏仁：潤腸通便 降膽固醇護心血管

南杏仁因味道微甜，又稱甜杏仁，有潤肺補虛，化痰止咳，潤腸通便的作用。當中它的藥性較緩和，其止咳成分的含量較北杏少，因此止咳作用較北杏弱，但南杏仁的不飽和脂肪油含量較多，因此潤腸通便作用較好，並有降低膽固醇，預防心血管疾病的幫助。除此之外亦有蛋白質、糖類、胡蘿蔔素、維他命C、B、鈣、鐵、磷等營養成分，多用於食用及保健用途。

北杏仁：降氣化痰 平喘止咳嗽

北杏仁味道微苦，又稱苦杏仁，其性微溫，有小毒，具有降氣止咳平喘，潤腸通便的功效。它有效成分為苦杏仁甙，在體內能被腸道微生物酶或苦杏仁自身的酶水解，生成氫氰酸與苯甲醛，發揮鎮咳平喘，降氣化痰的作用，另外亦含脂肪油，可潤腸通便，主治咳嗽氣喘，胸滿痰多，腸燥便秘。

北杏有毒可致休克心悸 安全分量5-10克

南北杏。（網上圖片）

中醫師關應春指，北杏仁中毒主要是用量超過安全使用的範圍所引致，一般內服5-10克，在此範圍內使用都是安全。如超量服用，有機會會出現頭暈、噁心、嘔吐、心悸、胸悶等不適，這時請馬上求診，否則嚴重可至呼吸微弱、意識不清、全身痙攣、休克，甚至死亡的情況。

其實只要控制好分量，食用北杏都是很安全的。關應春醫師亦指，南北杏通常需要用清水浸透，再用沸水徹底煮熟，方可釋出有效的成分，而北杏仁有小毒，沸水煮30分鐘或以上可令毒性降低，因此不建議生食。

南北杏同用功效更佳？

南杏。（資料圖片）

南杏滑腸4類人忌用

中醫師關應春指，其實南北杏同用、分別用都可，南杏可潤肺止咳、生津開胃；北杏可止咳平喘，潤腸通便。而南北杏同服可以令湯水、中藥兩樣功效都有，而且又不怕北杏用量太多，影響健康。普遍單用南杏多以保健為主，用於潤肺，預防秋燥，若單用北杏則建議由醫師處方較好。

南杏仁因含有豐富脂肪油，有滑腸的作用，因此慢性腸炎、慢性腹瀉、脫肛、子宮下垂等氣虛、氣陷的患者忌用或由醫師指導下使用。

中醫親採4點選出靚杏仁

南北杏什麼為上品？就此關應春中醫師向大家分享：

南杏仁：體形較大而扁；外皮的色澤較淺；呈對稱狀。

北杏仁：體形較小、圓而厚，外形呈不對稱。

挑選杏仁時，應選顆粒較大、均勻、飽滿並且有光澤的。

