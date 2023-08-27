糖尿病｜男子30年天天喝1類飲料致截肢保命！1飲食習慣也高危

天氣炎熱許多人喜歡喝台式手搖飲品降溫消暑，馬來西亞一名男子把拉茶、冰奶茶「當水喝」，慘罹糖尿病超過30年，最終只能被迫截肢保命。



據台灣《三立新聞網》報導，馬來西亞一名男子相當喜歡甜的飲料，每天都將拉茶、冰奶茶等高甜度飲品當水喝，導致他年紀輕輕就罹患糖尿病，罹病至今已經超過30年。

遵守3大飲食原則預防糖尿病（按圖👇👇👇）

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然而，男子罹患糖尿病後身體健康狀況也受到極大影響，足部傷口出現潰爛且不斷惡化，醫師替他進行清創、動手術都無法改善，最終只能替男子截肢保命。

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男子透露，醫師曾向他解釋罹患糖尿病的原因和愛喝高糖分的飲品息息相關，除此之外，他過去經常「三餐不定時」也是原因之一，為此，他也特地拍攝TikTok分享親身經歷，呼籲網友別步上他的後塵。

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