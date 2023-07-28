糖尿病｜番薯改善胰島素阻抗　藍莓燕麥5食物降血糖1款高脂但有效

糖尿病會帶來重大的健康風險，包括心臟病、腎臟病、神經系統疾病和視力問題等併發症。在美國有超過3400萬人患有糖尿病，佔總人口的10.5%，其中大多數是罹患第2型糖尿病。



然而，不管是第1型糖尿病，還是第2型糖尿病患者，都需要調整生活方式和使用藥物治療，最重要的是，患者也應改變飲食方式，少吃白麵包或其他高升糖指數的食物，轉而食用低升糖指數的食物來控制病情。以下為5種可有效控制血糖的食物：

5種可有效控制血糖食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 燕麥片製成的粥：由於1碗燕麥粥的升糖指數（GI）較低，因此用燕麥粥來代替油膩的早餐，可以說是個不錯的主意，不過，建議可食用燕麥製成的粥，因為燕麥的纖維含量高，有助於調節血糖，並提高胰島素的敏感度，且燕麥屬於複雜的碳水化合物，並且富含纖維質，營養師莉亞·約翰斯頓指出，燕麥中的β-葡聚醣纖維對於降低血糖和胰島素反應，具有顯著的效果，含有纖維的碳水化合物需要更長的時間來消化和代謝，簡而言之，這就表示吃了燕麥粥之後，血糖就不會上升得那麼快，有助於糖尿病患者控制血糖。

2. 藍莓：建議糖尿病患者食用新鮮水果，尤其是低GI值的水果，不妨在飲食中加入藍莓、提子和蘋果等低GI的水果。2013年美國的1項研究發現，這些水果可降低罹患糖尿病的風險，其中的藍莓更是低GI水果中的明星。另外，專家建議每週吃3份這些對糖尿病有益的水果，可以將它們添加到早晨的粥品或以其他方式食用。

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3. 番薯：番薯富含維他命、抗氧化劑和礦物質，對於糖尿病患者來說是1個不錯的選擇，對健康非常有益，但應適量食用，而且其升糖指數較低，不會導致血糖急劇上升。此外，番薯還含有鎂和纖維質，有助於改善胰島素阻抗，並保持血糖的穩定。

4. 大蒜：大蒜有助於控制血糖，特別是對於患有第2型糖尿病的人。2013 年1項來自印度的研究表示，與單獨服用二甲雙胍相比，同時服用大蒜膠囊與二甲雙胍藥物較能降低空腹和餐後血糖指數。而2017年中國的1項研究則發現，大蒜補充劑對降低血糖和膽固醇有積極正面的影響，且無論是生吃、煮熟，還是以補充劑的形式來食用大蒜，都有助於控制血糖。

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5. 乳酪：許多人可能會認為乳酪是1種高脂肪的乳製品，所以高血糖的人應避免食用，但有些營養學家對此提出異議，他們表示，如果是無味、無糖的自製乳酪，因其升糖指數較低，是適合糖尿病患者食用的。

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