護心食譜｜紅棗補血扁豆養心　冬天養生料理扁豆燒雞防心血管病

天氣冷容易爆發心血管疾病問題。台灣主廚雷議宗教大家製作養生料理「扁豆養心燒雞」。



多種新鮮蔬果與白扁豆，搭配辛香料一起拌炒，幫你補充豐富營養素，保持血管順暢、不缺氧。

（按圖👇👇👇）

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材料

扁豆（又稱皇帝豆）100克、南瓜100克、山藥50克、芹菜20克、紅棗8顆、雞腿肉300克、蒜頭8粒、洋蔥半顆、蔬菜高湯適量、香菇素蠔油適量、芝麻油少許、橄欖油適量、鹽巴少許、米酒少許。

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做法

1. 將橄欖油與芝麻油倒入鍋內，等熱鍋後加入洋蔥、蒜頭炒香，再放進雞腿肉、帶皮南瓜、扁豆翻炒。

2. 加入蔬菜高湯、紅棗，以及調味料（素蠔油、鹽巴、米酒），均勻拌炒至微微收汁。

3. 放入山藥炒至染上醬色，起鍋前撒上芹菜段即可。

Tip：

雷議宗表示，使用橄欖油、芝麻油兩種油混在一起料理，味道會更有層次；紅棗入菜除了配色好看，也能增加甘甜味；扁豆可事先蒸過再煮，但因為扁豆放冷容易變硬，所以在炒時要先放，用熱氣翻炒讓它變軟；山藥、芹菜最後再加，可以保持脆度。

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營養加分

台灣中醫師吳宏乾表示，紅色的棗是入心補血，黑色的棗是補腎、入腎氣，用紅棗養心血可以幫助補血。台灣新光醫院心臟內科醫師陳冠任補充，平時護心可以多吃蔬果、少吃紅肉，搭上一周3次有氧運動，有益遠離心血管疾病。

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