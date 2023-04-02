紅豆營養｜經期食紅豆沙補血？紅豆安眠防便秘3功效配番茄有1好處

紅豆是相當容易獲取，富含營養價值的健康食物，不論是拿來熬粥、煮飯、燉湯或做成甜點都相當可口。不過究竟紅豆擁有哪些有益人體的營養成分？另外，許多女性認為紅豆能補血，經常會在月經來潮時喝紅豆湯（編按：即紅豆沙，只是紅豆煮至起沙口感，故稱紅豆沙），但紅豆真的有此種功效嗎？就讓《Hello醫師》為你介紹3大紅豆健康功效，一起了解紅豆大小事！

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



紅豆的營養成分

紅豆又名為小豆、赤豆，為豆科一年生的草本植物，據台灣衛福部食品營養成分資料庫，紅豆熱量有328大卡，且具有多樣化營養，包括蛋白質20.9克、脂肪0.6克、碳水化合物61.5克、膳食纖維18.5克、維他命C1.2毫克、維他命E11.14毫克、葉酸110.7微克、鉀1,203毫克及鎂162毫克等。

吃紅豆的好處有哪些？了解紅豆3大功效（按圖👇👇👇）

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1. 紅豆可利尿、消水腫

每100克紅豆含有高達1,203毫克的鉀，而鉀本身具有利尿及消水腫的功效，以中醫的觀點來看亦是如此，依本草綱目上記載：「紅豆性下行，通小腸，利小便，行水散血，消腫排膿，清熱解毒，治瀉痢腳氣」，所以經常會將紅豆作為藥用，治療水腫、腳氣及健脾養胃。

2. 紅豆高纖助消化、預防便秘

紅豆富含膳食纖維，有助於維持消化系統健康，每100克即含有18.5克膳食纖維，比同質量的白飯還高約30倍，不僅能增加飽足感、促進身體代謝，還能吸收水分，並刺激腸道蠕動，幫助消化，避免便秘。

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3. 鎂能減緩壓力及減少失眠

飲食是鎂最主要的來源，如果人體缺乏鎂，即可能出現緊張、痙攣等症狀，而紅豆內含高含量的鎂，如果適量補充有助於人體維持神經及放鬆肌肉，對抗疲勞及緩解壓力，還可以促使大腦釋放足夠的血清素和γ-氨基丁酸（γ-Aminobutyric acid，簡稱GABA），讓大腦於睡覺時能夠放鬆，降低失眠的機率。

喝紅豆湯真的能補血嗎？

由於外觀為紅色，讓紅豆長久以來被認為是女性的補血聖品，所以有許多月經來潮或貧血的女性想透過喝紅豆湯，以紅豆內含的鐵質來補血，效果可能會讓你大失所望！

因植物性食物所含有的鐵質，相較於動物性食物，如豬膶、牛肉、羊肉等紅肉更難以吸收至體內，所以僅攝取紅豆是不足的，還須於進食的過程中，搭配西蘭花、番茄、青椒、番石榴及奇異果等富含維他命C的蔬果，促進身體吸收鐵質的效率。

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另外，因高單寧酸會妨礙鐵質吸收，建議應盡量避免在餐前及餐後2小時內飲用茶、咖啡或葡萄酒等含有高單寧酸的飲品。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喝紅豆湯能補血？防便秘、消水腫，揭密紅豆3大營養功】

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