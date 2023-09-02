便秘飲食｜1日4碗菜仍便秘？木瓜助通便？醫生2招潤腸曰飲2匙油？

根據統計，全台灣有超過500萬人深受便秘所苦。台灣營養師李婉萍透露，門診一名患者飲食非常清淡又健康，一天甚至可以攝取到「4碗青菜」，卻仍為了「排便排不出來」而苦惱。



因此，她給出2建議，除了青菜用燙的外，記得多加2匙油，吃菜之餘也要食用水果，有助於軟化糞便，卡屎的困擾迎刃而解。

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你也常常蹲馬桶蹲到天荒地老卻只排出空氣？李婉萍在Facebook專頁《李婉萍營養師》發文指出，「客戶問我吃木瓜是不是會軟化便便？」事實上木瓜酵素的確有助於排便，但效果仍得視個人體質，就像熱情果也含有酵素，可多樣嘗試，以觀察自己食用哪種水果最通暢。

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台灣大腸直腸外科醫師陳威佑曾表示，糞便在形成過程中，大腸的肌肉會出力，以蠕動的方式一路將糞便擠壓到直腸，而糞便要能夠一路順暢被擠壓出去的關鍵，就在於油脂。當補充油脂時，一部分會被小腸吸收，其他沒有被吸收的油脂就會在腸道形成「天然腸壁潤滑劑」，可增加水分的吸收、軟化糞便。適量的油脂也像在腸道與糞便上塗上一層防水膜，幫助大腸順利推動糞便。

要緩解便秘、滋潤腸道，陳威佑建議可以透過以下2方法補充：

1. 將橄欖油作為醬料食用：平日有開伙習慣，在炒青菜或做各種料理時就可加入橄欖油拌炒。若沒有下廚習慣，也可以將橄欖油作為醬料食用。

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2. 直接飲用1至2匙的橄欖油：日經健康出版社在《最新健康食用油全圖解》一書提到，直接喝橄欖油的消化與吸收的速度會比吃橄欖油料理快。所以若是便秘情形較嚴重，一天可試著直接喝1～2小匙的橄欖油，軟化糞便的效果與排便順暢度都會更顯著。

不過，陳威佑提醒，油雖然扮演了潤滑腸道的重要角色，但也不能攝取過量，以免增加腸胃消化負擔。

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