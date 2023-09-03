柑橘營養｜穩血糖助腸蠕動桔子好處多　營養師指1部分更護心血管

許多人在吃桔子（又稱橘子）時，會覺得上面白白的絲沒味道又硬，就把它挑掉。營養師表示，上面的白絲稱作橘絡，富含柑橘多酚-橙皮苷，具有抗發炎、保護心血管的功效。



台灣營養師黃乙心曾在Facebook粉絲專頁中發文指出，每100g的桔子營養成分為熱量38kcal、膳食纖維1.5g、蛋白質0.8g、維他命A 571IU、β-胡蘿蔔素343ug、維他命C 25.5mg。而桔子1顆156g就是1份水果，大約有60kcal，她建議，1天根據每個人的情況不同可以吃2-4份水果。

桔子白絲營養及桔子營養（按圖看清👇👇👇）

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黃乙心表示，桔子富含維他命A、C及膳食纖維。維他命C具有抗氧化，能促進膠原蛋白的形成；維他命A可促進皮膚與黏膜的健康，有助於維持暗處視覺；膳食纖維能促進腸道蠕動、增加飽足感。此外，桔子也屬於低GI值的水果，可穩定血糖、延長飽足。

至於桔子上面的白絲要不要拔除呢？黃乙心指出，桔子上面的白絲叫做橘絡，其富含柑橘多酚-橙皮苷，具有抗發炎、保護心血管的功效，建議不要把白絲拔掉。

按下圖看吃桔子變甜技巧👇👇👇

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黃乙心建議，將桔子跟乳酪攪在一起，即可製作成熱量約300kcal的桔子乳酪，可藉此補充到好菌、鈣質、蛋白質、維他命A、C以及膳食纖維。

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