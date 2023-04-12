健康零食｜紫菜3好處護齒低卡比菠菜更高鈣　牙醫推薦最佳零食

上班族勞心勞力，雖然中午有吃飯，但常常到下午肚子又餓了。辦公室下午常常一起揪團訂飲料，或者吃薯片、餅乾等高熱量零食來充飢。



不過不吃很痛苦到底該怎麼辦呢？台灣牙醫師黃文龍在Facebook上發文，推薦大家可以吃一款「健康點心－紫菜（又稱海苔）」。

吃紫菜3大好處（按圖看清👇👇👇）

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台灣黃文龍牙醫師的貼文中寫到，紫菜是涮嘴又不會胖的零食之一。紫菜不僅熱量低，還富含微量營養素，富含鈣質，而鈣質也對牙齒好。醫師列了吃紫菜的3大好處：

1. 幫助牙齒健康：

紫菜能補充鈣質，每100克紫菜約有280毫克鈣質，鈣含量比菠菜和空心菜豐富，有助牙齒健康。

2. 改善便秘：

紫菜中的膳食纖維能幫助排便，減少便秘，排出宿便。

為什麼無法克制吃垃圾食物的慾望？（按圖👇👇👇）

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3. 幫助肌膚健康：

每100克紫菜就有39毫克維他命C，可以增強抵抗力、維持肌膚健康。維他命C是水溶性維他命，會不斷流失，透過點心來補充剛好。

不過，醫師也提醒大家吃紫菜時，建議選擇薄鹽或是無調味的紫菜更健康，避免吃下過多人工添加物，增加身體負擔。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：嘴饞想吃東西又怕胖怎麼辦？醫師推1種零食！不只好吃熱量低，還能改善便秘排宿便】

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