心臟病｜每日減鹽降心臟病風險20%　專家：小心隱藏鹽分少吃7食物

鹽與健康關係密切，攝取過多的鹽會增加患高血壓、中風及心臟疾病的風險。根據香港衞生署2020至2022年的調查，本港15至84歲人士高血壓的患病率為30%，部分成因與高鹽飲食有關。



鹽的作用及好處

鹽雖與不少慢性疾病有關，但鹽的主要成分是鈉，也是人體所需的一樣重要物質，並發揮著多個功能。其中包括神經傳導，鈉質有助神經系統中傳遞訊息。另外，可以平衡身體的體液，確保身體各部分正常運作。最後，並有助調節血壓，維持血壓在正常範圍內。雖然鹽的好處多，但攝取過量的鈉，也可能對健康造成影響。高血鈉可能導致高血壓，增加心血管疾病的風險。

攝取過量的鈉，也可能對健康造成影響。（網上圖片）

美國最新研究：減鹽可降心臟病風險近20%

美國食品和藥物管理局 (FDA) 建議每日鈉攝入量低於2300毫克，相當於約1茶匙食鹽。可是，美國人均的鈉攝入量遠高於此，平均每天達3400毫克鈉，即相較約多67%。

美國德克薩斯心臟研究所專家博士Briana Costello進行了一項新的研究報告，分析了英國生物銀行的數據，包括50萬名40歲至70歲的參與者，他們沒有心臟病、心衰竭、中風或心房顫動。研究記錄了所有參與者在膳食中加鹽的頻率，選擇包括從不或很少、有時、通常及總是（加鹽），並展開長達11年的研究。

結果，那些總是在食物中加鹽改為從不加鹽的人，患上心臟病的風險降低了18%。有時添加鹽的人，其心臟病的機率會降低15%。即使是那些經常在食物中加鹽的人，與那些總是用鹽的人相比，風險也降低了12%。

她再指出，鹽對心血管健康沒有任何好處，研究發現，與使用普通鹽相比，有中風病史或60歲及以上患有高血壓人士，假若使用鹽的替代品，其中風、心臟病和死亡率也較低。因為哪裡有鹽，哪裡就有水，鹽會增加身體的水分滯留，從而增加血壓，也是心血管疾病的成因。

鹽會增加身體的水分滯留，從而增加血壓，也是心血管疾病的成因。（網上圖片）

美國心臟科醫生：鹽為心臟帶來極大壓力

美國賓夕法尼亞州利心臟科醫生Ronald Freudenberger指出，鹽分中的鈉是一種保水礦物質，當攝取過量的鈉攝取，會使過多的水分蓄積在體內，並會讓心臟做上更多的工作，需要更多的液體輸送血液到身體其他部分，最終導致血壓增加。

隨著年齡的增長，血管和心臟失去活力，如果有更多液體在僵硬的血管中泵送，並通過老化的心臟，這會為心臟帶來極大的壓力。如果血管或心臟難以容納這些的液體，可能會導致高血壓或心房顫動等問題。

別忽視生活中的隱藏鹽分

為了減輕膳食鹽攝入的風險因素，專家建議避免在食物中添加鹽，特別是長者，以及患有高血壓或心臟問題的人。加工食品如煙肉、香腸、火腿等，也可能是隱藏鹽的一大來源。

美國俄亥俄州立大學註冊營養師Antonette Hardie指，隱藏鹽的來源包括甜品、蛋糕及麵包，因為烘焙食品中，鹽是必需的成分。另一個隱藏來源是健康飲品，鹽會讓食物品嘗起來更甜，所以在健康飲品中添加鹽分，會令口感更佳。

因此，長者以及患有高血壓或心臟問題的人，應該從日常飲食中減少或不加鹽，並要留意生活中的隱藏鹽分，保持每天的鈉攝取量低於1800毫克。

隱藏鹽的來源包括甜品、蛋糕及麵包。（網上圖片）

參考資金：FoxNews／自由時報