護心食物｜冬季心臟病死亡率高三成！多吃4食物有助清血管護心

根據世界衛生組織的數字，每年約有1800萬人死於心血管相關疾病，即平均約22分鐘就有1人死於心臟疾病。心血管問題在冬季特別嚴重，每年11月到隔年3月是心臟病猝死的高峰期，英國醫學研究期刊指出，冬天每降攝氏一度，心血管疾病發生的機率增加兩成。



在冬季因心臟病死亡的機率平均較夏季高出接近3成。（網上圖片）

冬季心臟病死亡高三成 清血管護心臟刻不容緩

美國一項研究顯示，在冬季因心臟病死亡的機率平均較夏季高出接近3成。低溫天氣造成血管收縮，心臟需更賣力才能將血液輸送出去，因此負荷變大，血壓就易升高，當血壓無法有效控制時，嚴重者可能導致腦血管破裂出血引發中風，甚至造成主動脈剝離瞬間大出血而致命。因此，在冬季更加需要清血管護心臟。

低溫天氣造成血管收縮，心臟需更賣力才能將血液輸送出去。（網上圖片）

多吃4類食物預防冬季心血管疾病

【1】核桃

註冊中醫師梁楚凝指出，核桃有補腎固精及補血養氣功效，在冬季有進補的作用。在營養價值方面，核桃是富含蛋白質的食物， 而蛋白質中精氨酸含量特別高，在每100克核桃含17.4克蛋白質及3.4克精胺酸，是堅果類食物中最高的，人體每日精胺酸需求量為7.02克，但根據研究發現，一般每日僅能攝取5.4克的精胺酸，這樣精胺酸是不足每日所需求的量。

核桃中的精胺酸可協助舒張血管，有助降低血壓。（網上圖片）

精胺酸的功效甚多，補充精胺酸有助恢復心血管的正常值並增加一氧化氮的產生，減少患心臟病的風險，也可協助舒張血管，有助降低血壓。精胺酸亦有助於糖代謝，可改善胰島素的敏感性，可以用來治療糖尿病，並幫助減少糖尿病的併發症。精胺酸同時可以優化免疫力，調節白血球﹑T細胞和肥大細胞的免疫反應，減少身體受到及疾菌的感染，亦有效抑制過敏和哮喘發作。

其他富含精胺酸的食物：芝麻、花生、南瓜子、雞蛋、蝦類及牛肉



【2】菠菜

菠菜屬於莧菜科，富含營養成分和抗氧化劑，有益於眼睛健康，幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及降血壓。每100克菠菜含有72微克葉酸，而這種成分對心臟及心血管特別有益。葉酸為製造紅血球不可缺的物質，也可以防止DNA受損，及DNA複製錯誤而引發的癌症。

而在心血管保護方面，葉酸的作用甚為顯著。日常身體會產生一種代謝物同半胱胺酸，是一種氧化劑，能引起血管內皮細胞損傷，刺激平滑肌增生，最終造成冠狀動脈管徑變窄或血栓形成。而葉酸可輔助身體人代謝同半胱胺酸，有助降低冠心病及中風的機率，而成年人葉酸的建議攝取量為每天400微克。

其他富含葉酸的食物：莧菜、莧菜、椰菜花、韭菜、蘆筍及黑豆



【3】木耳

木耳是一種口感爽脆的食用菌類，一般人都知道它對心血管有益，有降血壓及血脂等作用。其實除此之外，它還含有抗氧化力強的花青素，以及促進腸臟蠕動的膳食纖維等，而水溶性纖維可以幫助體內膽固醇代謝，達到降血脂及穩定血糖的作用。

水溶性纖維對降血脂非常有用，水溶性纖維可影響小腸吸收葡萄糖和脂類，有助控制糖尿病和降低膽固醇。水溶性纖維會被消化道細菌發酵利用，讓體內好菌增生繁殖，並改善腸道健康。而每100克木耳中有7.4克的膳食纖維，奧塔哥大學教授Jim Mann則建議每天攝取25克至29克的膳食纖維，稱纖維愈高愈有益，也不會為人體帶來風險。香港食物安全中心亦建議，每天應食用至少兩份水果和三份蔬菜。

其他富含水溶性纖維的食物：燕麥、糙米、全穀物、青豆及西蘭花



【4】三文魚

三文魚向來公認為最有益的魚類，其富含奧米加3脂肪酸EPA和DHA的特性，可減少炎症、降血壓、減輕患癌風險以及改善動脈細胞等。而且是一種含豐富優質蛋白質的魚類，有助人體保護骨骼健康、減肥時仍保持住肌肉質量等。而三文魚中的甲硫氨酸，能幫助分解脂肪，有助阻止血油脂粒於血管道積聚。

三文魚亦含有豐富的鉀質，鉀有助於控制血壓，並降低中風的風險，而蝦青素有助減少炎症的發生，而降低發炎機率對心臟是非常重要，可減少動脈硬化、急性冠心症、心衰竭等發生。最後，其主要成分奧米加3脂肪酸，可以幫助抗凝血及降低血壓，保持血管健康，亦有助抗發炎。﻿根據世界衛生組織建議，成人一天需補充500毫克的奧米加3脂肪酸，而每100克三文魚2200毫克奧米加3脂肪酸，即進食25克已經足夠每日所需。

其他富含奧米加3脂肪酸食物：鯖魚、秋刀魚、沙甸魚、奇亞籽及毛豆



參考資料：Hello醫師／HeHo