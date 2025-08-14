心絞痛=心臟病先兆？現1情況即就醫！專家8招護心血管避免2類食物

資深傳媒人查小欣突發心絞痛、血壓極低入院，因情況緊急被即時送進ICU。心絞痛，其實有幾嚴重？反映出身體出了什麼問題？什麼情況下要即時入院求醫？美國心臟協會提出8大護心血管建議，預防心肌梗塞、心臟病發，有兩種食物要避免。



心絞痛是什麼？心絞痛成因

心絞痛成因除了膽固醇等物質在動脈內壁結塊，令血管狹窄血流量減少外，壓力過大、運動過量、進食過多，都可能令心臟需要的氧量增加，但血管卻無法供應充足血液而產生痙攣。

（photoAC）

心絞痛會痛多久？1情況即就醫

心絞痛多由壓力或活動時誘發，會出現胸悶、壓迫感，維持約2-10分鐘會慢慢緩解。若持續15-30分鐘，並出現嘔吐、冷汗和呼吸困難，休息也未能改善的話，便應立即求醫，有可能是心臟病發！

如出現以下情況，應立即就醫：

1 休息時無特別原因突然胸悶、絞痛。

2 疼痛強烈，並持續逾15分鐘。

3 服藥後（如硝酸甘油）仍無法改善。

4 心絞痛伴隨嘔吐、冷汗、呼吸困難。

易發心絞痛７類高危人士

1 45歲以上：男性45歲以上、女性55歲以上或停經後的婦女。

2 慢性病患者：三高人士，如高血壓、高血糖、高血脂。

3 吸煙

4 肥胖

5 缺乏運動

6 長期壓力下生活

7 有家族病史：早發性心臟病家族史（男性＜55歲、女性＜65歲發病）

心絞痛預防方法｜護心血管8大建議

雖說心絞痛事發突然，但保持良好的生活習慣，還是保護心血管、預防心肌梗塞的關鍵。美國心臟協會（American Heart Association, AHA）建議8大護心血管方法：

1. 飲食3低1高：減少加工肉（如煙肉、香腸、火腿）和含糖飲料（如手搖茶、汽水），飲食以三低一高：低糖、低油、低鹽、高纖為主，多攝原型食物（即天然未經複雜加工程序的食物，例如新鮮水果、蔬菜、肉類、魚類、蛋類、全穀物和豆類）。



2. 規律運動：每星期進行不少於150分鐘中等強度有氧運動，如快走、游泳。



每星期進行不少於150分鐘中等強度有氧運動，如快走有助保護心血管。（資料圖片）

3. 積極戒煙：吸煙會直接損害血管內皮，戒煙助降低心肌梗塞的機率。



4. 睡眠充足：每晚睡眠7至9小時。



睡眠充足也重要，你每晚可有睡眠7至9小時？(kinga@unsplash)

5. 管理體重：理想BMI範圍值為18.5至24，男性腰圍少於90公分、女性腰圍不宜超過80公分。



6. 控制血壓：謹記「722」口訣，即連續7天、早晚（各1次）共2次、每次量2遍取平均值，血壓值少於140/90 mmHg。



7. 控制血糖：定期監測血糖值，空腹血糖標準值少於126 mg/dL。



8. 控制血脂：定期監測血脂值，總膽固醇少於200 mg/dl、三酸甘油脂少於150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇少於130 mg/dl。

