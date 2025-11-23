乳癌｜研究：亞麻籽助防乳癌宜日食多少？護心降膽固醇+防乳癌8招

乳癌是本港女性常見癌症，據衞生署最新資料顯示，2022年女性乳癌的新症共有5,182宗，佔本港女性癌症新症總數28.6%接近3成，全球就有67萬人死於乳癌，病人數量更在近年正不斷上升，美國有研究發現，亞麻籽有助預防乳癌，即睇下文！



乳癌預防｜美國新研究：腸道微生物降低乳癌風險

Microbiology Spectrum網站曾進行一項關於人類腸道中的微生物如何影響其他健康領域，並發佈了一項有關腸道微生物組與乳癌風險之間的關係研究報告，以雌性老鼠作研究對象，發現腸道微生物組與基因表現之間存在關聯。他們進一步發現，雌性老鼠食用亞麻籽有助於降低乳癌風險。

乳癌預防｜亞麻籽含木脂素 抗氧化清除體內自由基

今次研究的主管Elena M Comelli博士指出，她們發現雌性老鼠腸道中的微生物與乳腺microRNA有關，而乳腺MicroRNA是調節基因的重要微核糖核酸，她們發現其中一些乳腺microRNA影響了乳癌的出現率及擴散。

研究人員及後再研究腸道微生物組改變，與乳腺microRNA的關係。她們發現，雌性老鼠食用亞麻籽有助於改變腸道細菌，從而影響乳腺MicroRNA。亞麻籽含有木脂素，這是一種需要由腸道微生物代謝並釋放的化合物，木脂素是一種植物雌激素，具有清除體內自由基，抗氧化的作用。研究結果發現，食用亞麻籽改善腸道菌群，最終有助於降低乳癌風險。

亞麻籽功效｜每天3匙助對抗大腸癌／皮膚癌／肺癌／前列腺癌

每15克亞麻籽只有55卡路里，更富含不飽和奧米加3脂肪酸，也是少數含奧米加3脂肪酸的植物， 非常適合有高血脂問題的人食用。而亞麻籽的膳食纖維非常豐富，每15克亞麻籽有2.8克膳食纖維，其豐富的纖維和抗氧化物，有助對抗大腸癌，皮膚癌，肺癌，前列腺癌等等的疾病。台灣營養師郭家恩表示，進食亞麻籽有效改善膽固醇或心血管健康，建議每天可食用3湯匙亞麻籽。

乳癌預防｜日本專家防乳癌8大飲食原則

即使出現上述徵狀，亦毋須過分擔心是否患癌，因為可能是不同的成因所導致，例如在月經來潮之前，乳房會感到腫脹及敏感。某些種類的良性乳房腫瘤也會疼痛。不過預防勝於治療，為健康著想，可從飲食中吸收營養，有助預防癌症的發生。日本擁有多年治療癌症經驗的西台院長及外科醫生済陽高穂就提出預防「乳癌」的飲食8大原則。

1. 蔬菜和水果1天要吃350公克

蔬果可以消除在血液中的活性酸素。(現在為止有九成的病患佪案都被指與活性酸素有關） 不過，蔬果一旦加熱，內含的維他命就會被破壞，建議洗淨後生吃，如沙律菜。



2. 減少攝取動物性脂肪

由於體內大腸分解動物性脂肪後會出現「二次膽汁酸」，這些二次膽汁酸中含有致癌物質，令罹患癌症的風險增加。



3. 一天一餐菇菌海藻類食物

菇菌類類食物中有著增加血液中的淋巴球，能讓增強免疫力。海藻類則有著消滅體內壞死細胞以及癌細胞的作用。



4. 多攝橄欖油

有研究實驗，用初榨橄欖油餵飼白老鼠，6星期後關節炎情況不但得到改善，就連關節腫脹與軟骨損壞等病情都一樣減少。在飲食中加入橄欖油，患關節炎的機率較低，但有研究比較兩組食用橄欖油與魚油達24周的人，前者的發炎指數下跌了38.5%、後者則是40-55%。橄欖油可保護細胞，避免細胞DNA受損，進一步有助防癌。



5. 多吃胚芽米或全麥麵包

內含豐富的食物纖維和維他命、礦物質，有助穩定血糖，可好好補充身體所需的營養素，以達致防癌。



6. 檸檬和蜂蜜增免疫力

檸檬有著維他命C和檸檬酸，跟蜂蜜中的花粉，均有助增強免疫能力。



7. 多飲用豆漿

豆漿富含可提高免疫力的乳酸菌，對於提升免疫力有莫大幫助！



8. 盡量維持少鹽飲食

攝取過多鹽分加重身體負擔，從預防癌症的觀點來看，不要加重身體負荷，令所有器官能正常運作。



