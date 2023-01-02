護肺食譜｜雙冬蘿蔔藕粉肉片養肺防感冒　咳嗽白痰宜吃生或熟蘿蔔

身體寒氣入侵，受涼、感冒，第一步就是侵犯肺。台灣食補達人林秋香教大家做這道「雙冬蘿蔔藕粉肉片」，以天門冬、麥門冬「雙冬」搭配白蘿蔔熬湯顧肺。



兩樣一同熬煮，清爽美味，散發滿滿藥膳香氣，加入嫩口的藕粉肉片，有助清肺化痰，又養顏。

雙冬蘿蔔藕粉肉片食譜（按圖👇👇👇）

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材料

豬里肌肉450克、豉油1大匙、胡椒粉、酒適量、蛋一粒、紅棗、白蘿蔔、青蒜末、紅蔥末、芫茜末、蒜末、香油。

藥材：天門冬、麥門冬（又稱麥冬）各20克、白蘿蔔600克、紅棗10粒、藕粉30克。

做法

1. 天門冬、麥門冬、紅棗加適量水與白蘿蔔煮30分鐘。

2. 豬里肌肉加豉油、酒、蒜末、胡椒粉抓醃，再加入蛋白混合後，拌入藕粉備用。

3. 另起鍋，加入橄欖油，炒香紅蔥末後，放入肉片略煎後，倒入蘿蔔湯中，撒上芫茜末、青蔥末即可。

Tip：

如果怕豬肉吃起來太澀怎麼辦？林秋香分享，家裡如果有自己平時喝的酵素可以加進來，軟化豬里肌肉，或者直接加入菠蘿、奇異果、木瓜等，擠一些進去豬肉抓醃。豬肉可挑選里肌肉、較無油脂，吃起來比較清爽。

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營養加分

台灣中醫師吳明珠表示，雙冬指麥門冬跟天門冬，一個是補肺氣，一個從腎氣強化免疫力，因為氣味較淡，適合當作藥膳，可以顧肺又調腎；白玉蘿蔔，生食升氣，熟食降氣。所謂降氣指的是使氣往下焦走，就有利尿功效。吳明珠說，如果你的氣管較弱，咳嗽有白痰，適合吃熟蘿蔔，若有黃痰、喉痛，建議生吃蘿蔔。

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