護眼食物｜抗炎治眼乾防黃斑病變　護眼3營養素維他命A過多或中毒

現代人常常手機不離身，長時間使用電子產品會對眼睛造成許多傷害，而視力保健除了控制電子產品使用時間外，也可以從飲食上下手，台灣營養師張斯蘭提到，民眾可以多攝取3大類護眼營養素來維持眼睛健康。



常用電子產品易有「這些」傷害 可多攝取3大護眼營養素

電子產品如電腦、手機、平板等，雖然能為人帶來便利性，但也同時為健康帶來危害。尤其孩童從小就長時間接觸電子產品，長期而言對視力的危害更不容忽視。

護眼8大類食物（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師張斯蘭表示，長時間使用電子產品除了會導致近視外，螢幕中的藍光會通過角膜進入視網膜，造成眼睛病變，若未即時防治可能會使視力產生永久傷害。如果民眾想要從飲食下手保護視力該怎麼做？台灣張斯蘭營養師指出，可以多攝取維他命A、Omega-3、部分植化素等3大類護眼營養素。

維他命A與「視紫質」有關 缺乏易有乾眼、夜盲

維他命A可以幫助視紫質的形成。台灣張斯蘭營養師說明，視紫質是一種能幫助眼睛感光的物質，讓人在黑暗中也能維持視力，若缺乏維他命A將會造成夜盲症、乾眼症等相關眼睛疾病。

另外，常聽到的β-胡蘿蔔素其實是維他命A的前驅質，可以在身體內轉換成維他命A。但張斯蘭營養師提醒，維他命A的吸收率較β-胡蘿蔔素高，若維他命A攝取過多會產生中毒的問題，所以相較於維他命A，攝取β-胡蘿蔔素較為安全。

富含維他命A的食物包括魚肝油、肝臟等，β-胡蘿蔔素則存在於橘黃色蔬果中（如：蕃薯、南瓜、紅蘿蔔等）。

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Omega-3脂肪酸含有DHA 避免視網膜病變

許多研究指出，攝入Omega-3能降低罹患黃斑部病變的風險，也可減緩眼睛表面的發炎。另外，台灣張斯蘭營養師提到，眼睛中含有大量的DHA，Omega-3中的DHA可以避免視網膜上感光細胞的減少，進而避免視網膜的病變。

富含Omega-3脂肪酸的食物包括脂肪含量較高的魚類，如：秋刀魚、三文魚等。素食者若無法直接攝取Omega-3，則可以藉由攝取亞麻仁油來增加身體內的DHA含量。

植化素：花青素、粟米黃素、葉黃素 有助視力保健

至於植化素約有上千種，不過台灣張斯蘭營養師表示，目前在護眼上有幫助的包括花青素、粟米黃素、葉黃素等。

- 花青素：屬於類黃酮素，與視紫質的合成有相關性，可以避免晚上視力不佳的狀況，也可避免黃斑部病變。花青素在紅紫色的蔬果中含量較多，例如：士多啤梨、提子、 火龍果、紅菜頭、紫椰菜、茄子等。

花青素食物來源（按圖）

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- 玉米黃素：屬於類胡蘿蔔素，存在視網膜中可以協助眼睛阻擋藍光，避免眼睛傷害，有研究提到粟米黃素可以預防黃斑部病變、白內障的發生，而富含玉米黃素的食材包括南瓜、粟米等。

- 葉黃素：屬於類胡蘿蔔素。葉黃素有抗自由基的功能，而眼睛視網膜的黃斑部及晶狀體裡含有大量的葉黃素，若長時間使用電子產品將使眼睛裡的葉黃素含量降低，進而影響視力。不過，葉黃素在深綠色蔬菜中含量相當的高，民眾可以每餐從深綠色蔬菜攝取到足夠的葉黃素，以達到保護眼睛健康的效果。

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台灣張斯蘭營養師提醒，保護眼睛是現代人刻不容緩的事，若能三餐不偏食，多選擇上述食物為眼睛提供健康元素，可以幫助視力保健，不過最基本的還是要節制電子產品的使用時間，不要讓眼睛操勞過度。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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