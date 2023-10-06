脂肪三色白米啡｜1種致高血壓2種燒脂年減4kg　1飲食法助變色瘦身

脂肪原來也有三種顏色！脂肪在我們人體內，不是單純的油分這樣簡單。身體的脂肪有分三種，可以用三種顏色區分，分別是米色、啡色和白色，當中的2種脂肪可以燒脂、保持身體消耗。快來看看吧！



脂肪分3種色 白色儲能量、啡／米色燒脂

想要成功減重瘦身，可以從了解身體脂肪開始。台灣肥胖醫學會專科醫生許芷瑜近日在工作診所的官方平台上分享，原來脂肪可按顏色分為三種，每種都有不同功效：

脂肪分3種色（初日醫學youtube）

1.白色脂肪

白色脂肪可以說是最符合我們平常認知的脂肪形象。它由細胞核、粒線體，以及一粒巨大的脂質所組成，其功能為儲存能量、維持體溫和保護內臟，約佔人體的15-25%。身體如果含有過多的白色脂肪，會引發肥胖及高血壓、脂肪肝等慢性病，各位要小心。

2.啡色脂肪

啡色脂肪的脂質比白色脂肪低許多，有較多的粒線體及特殊的解偶聯蛋白產熱素。其主要功能為燃燒脂肪、幫助身體產熱，以及增加人體的能量消耗，但它只佔人體少於5%的百分比。增加體內的啡色脂肪可增加人體的基礎代謝率，打造成普羅大眾所指的「易瘦體質」！

3.米色脂肪

米色脂肪是介乎於白色和啡色之間的存在。它的功能和啡色脂肪相似，可助燒脂、增能量消耗、幫助產熱。它是由白色脂肪所轉化而成的，它在人體來沒有一定的百分比數字，身體身處的環境及其飲食都可影響米色脂肪的數量。

啡色脂肪全部活化可年減4公斤！2種營養可助活化

啡色脂肪全部活化1年可減4公斤！（istockphoto）

據肥胖醫學會專科醫生許芷瑜所指，人體啡色脂肪最旺盛的時間為嬰兒時期，成年人雖然也有啡色脂肪，但其量就比小時候少很多。雖然我們沒法增加啡色脂肪的量，但我們可增加其脂肪活性，只要增加0.1%的活性，就可以增加20%的代謝率。醫生引用了一篇新英格蘭的研究論文指，成人位於鎖骨上方的啡色脂肪組織平均重63克，如果全部都可充分活化，一年可無痛燃燒相當4.1公斤的熱量！

醫生指有2種營養素可增加啡色脂肪肪的活化率。其一為辣椒素，它會在尖椒、胡椒、生薑等食物中，它可以激活TRPV1基因、活片交感神經刺激營養消耗，達到類似活化啡色脂肪的效果；第二種為兒茶素，它可以增加兒茶酚胺的分泌，從而增加人體的基礎代謝率。兩種營養素都可以幫助啡色脂肪活化，大家可以嘗試參考。

白色轉米色脂肪有3法！間歇性斷食幫到手

間歇性斷食可以降低體重、改善代謝狀態、增加葡萄糖耐受性（istockphoto）

肥胖醫學會專科醫生許芷瑜解釋，白色脂肪轉為米色脂肪有2種方法，一種為環境因素，身體遇冷是轉化脂肪的方法之一，而除了環境之外，飲食和運動也是轉化脂肪的好手段！

醫生指，有一種飲食法可以令白色脂肪轉化，這種就是間歇性斷食了。醫生解釋間歇性斷食可以降低體重、改善代謝狀態、增加葡萄糖耐受性、刺激產熱蛋白質的表現量、減少脂肪細胞肥大，從而增加米色脂肪的數量。

資料來源：初日醫學