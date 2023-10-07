心臟健康｜全球每年1800萬人死於心血管病！8招減風險少喝1類飲品

世界衛生組織指出全球每年約1,800萬人死於心血管疾病，依據台灣衛生福利部2022年台灣人死因統計結果，共計2.3萬人死於心臟疾病，平均約22分鐘就有1人。



9月29日世界心臟日，今年以「用『心』、懂『心』（Use heart, Know heart）」為主題，台灣國民健康署吳昭軍署長呼籲政府部門、研究單位、非營利性組織及醫療院所等一起合作，共同推動並鼓勵民眾積極改變不健康行為，守護自己與親友的心臟健康。

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三高患者心臟疾病風險高 平均約4年罹患心血管病

高血壓、高血糖、高血脂的三高患者，未來得到心臟疾病的風險比一般人高，台灣國民健康署過去針對三高個案的調查追蹤資料顯示：代謝症候群有高血壓、高血糖、高血脂者，後續罹患心血管疾病的時間分別為4.1年、3.9年、4.5年。

依據2017至2020年台灣國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，僅6成7的民眾知道自己有血糖或者血壓異常，而僅2成3的民眾知道自己的血脂異常。台灣國民健康署吳昭軍署長鼓勵民眾可運用成人預防保健、勞工健檢、老人健檢等多元管道，進行健康檢查，如果報告出現紅字異常時，應儘速回診確認、追蹤與治療。

台灣國民健康署在2022年與台灣126家醫院合作，推動員工和就醫民眾運用「慢性疾病風險評估平台」，預測未來10年內罹患「高血壓」、「心血管不良事件」及「冠心病」的風險；在54.8萬筆的資料中屬3項疾病罹病高風險者，分別佔31%、14%及10%。

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睡眠充足、管理體重很重要！8大方法降心血管病風險

台灣馬偕醫院葉宏一醫師提到，美國已有研究發現採取心血管健康8項行為（吃得營養、動得更勤、積極戒煙、睡眠充足、管理體重，及控制膽固醇、血糖、血壓）的成年人，除了延長預期壽命之外，還能減少罹病風險，以下為降低心血管疾病的8種方法：

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1. 吃得營養：以低糖、低油、低鹽、高纖（3低1高），及原型食物為主，並減少攝取含糖飲料。

2. 動得更勤：減少久坐並每週進行中等強度運動150分鐘。

3. 積極戒煙：戒煙可以降低心肌梗塞的發生機率。

4. 睡眠充足：每晚睡眠時間要有7至9小時。

5. 管理體重：理想BMI範圍值為18.5至24，男性腰圍≤90公分、女性腰圍≤80公分。

6. 控制血壓：牢記「722」口訣，連續7天量測、早晚各量1回（共2回）、每回量「2」次取平均值，血壓值＜140/90 mmHg。

7. 控制血糖：定期監測血糖值，空腹血糖標準值為＜126 mg/dL。

8. 控制血脂：定期監測血脂值，總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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