【護心飲食】4種有益心臟健康食物　牛油果搗碎當牛油多吃抗發炎

心臟是人體非常重要的器官，沒有什麼比細心呵護心臟更重要，為了仔細照顧這個重要的人體器官，我們除了要定期運動、控制壓力，養成不要吸煙的好習慣以外，也可以透過飲食來維護心臟的健康。但是要攝取哪些營養豐富、又促進心臟健康的食物呢？以下將一一介紹這些食物。 文：鄭安珉 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼4種有益心臟健康食物（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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1. 大豆蛋白

除了價格實惠，這種優質蛋白還富含維他命、纖維和礦物質，都有益於心臟健康。此外，已證實飲食中若含有大量的大豆蛋白，可幫助降低三酸甘油酯（Triglyceride），控制心臟病（Heart disease），促進心臟健康。事實上，大豆含有極少量的飽和脂肪（Saturated fat），其營養成分除了維他命和礦物質，還有豐富的多元不飽和脂肪（Polyunsaturated fat），能為你的健康帶來許多益處。

我們可以從天然來源中攝取大豆，如有機嫩豆腐、天貝（Tempeh，印尼一種傳統豆類發酵製成的食物）和毛豆。在全穀物麥片或燕麥粥裡加入豆漿，也是相當不錯的選擇。但同時也要注意食用大豆中的鹽含量多寡，因為有一些大豆加工製品可能含有額外的鈉，會使血壓上升。

2. 莓果類

大多數的莓果類水果，如覆盆子、藍莓、士多啤梨等，都富含抗發炎成分，可降低罹患癌症、尤其是心臟病的風險。在打擊疾病方面，藍莓的功效最為強大，這要歸功於藍莓中的花青素（Anthocyan）。花青素是一種抗氧化劑，也是藍莓擁有深藍色外觀的原因。

此外，這些美味的水果也含有豐富的維他命C和纖維，可以促進心臟及血管健康。覆盆子富含多酚（Polyphenol），此種抗氧化劑可幫助清除傷害身體的自由基。

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3. 牛油果

牛油果乳酪狀的果肉質地，來自單元不飽和脂肪（Monounsaturated fat），這是一種好的脂肪，可降低壞膽固醇（低密度脂蛋白，LDL），並提高好膽固醇（HDL，高密度脂蛋白）的含量。

此外，牛油果的抗發炎作用可減少慢性發炎，慢性發炎是動脈粥狀硬化的主因，會使動脈壁變硬。您可以將牛油果切塊，放入三文治、菠菜沙律或豆豉辣椒中，用搗碎的牛油果代替牛油，增加飲食中對心臟有益的脂肪含量。

4. 橄欖油

對於那些希望限制攝取動物性產品（例如肉類），和乳製品（如牛奶）中飽和脂肪含量的人來說，橄欖油是最好的選擇。從動物性產品中攝取脂肪跟食用反式脂肪（Trans fat），會提高體內的壞膽固醇含量，導致脂肪在動脈中堆積。另一方面，橄欖油內含的單元不飽和脂肪，有助於減少壞膽固醇，降低罹患心血管疾病的風險。事實上，這些對健康的可貴益處，讓橄欖油成為傳統地中海飲食裡，非常重要的元素。

其他對心臟健康有益的食品，還有核桃、黑朱古力、紅葡萄、亞麻籽、鷹嘴豆等。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：有益心臟健康的食物：大豆蛋白、莓果、酪梨和橄欖油】