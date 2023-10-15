便秘｜營養師列20高纖菜通腸道 椰菜纖維每百克只1克日攝多少才夠
撰文：中天新聞網
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一到連假，就有許多人出遊或是返鄉，但每每提前出門都還是會遇到塞車亂象，雖然路上塞車不耐煩，但也絕對不能讓腸道跟著卡卡壞出遊興致。
台灣營養師Oliver楊哲雄在Facebook「好食課」分享TOP20高纖蔬菜，讓你放假順順順！
TOP 20 高纖蔬菜（按圖👇👇👇）
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根據台灣「國人膳食營養素參考攝取量」建議，成人每日膳食纖維量男生最低應吃足25公克，女生則應吃足20公克，但常見的椰菜、白蘿蔔、大番茄等蔬菜每100公克所含膳食纖維量都只有1公克左右，所以可多搭配上述蔬菜，並多吃水果與全穀及未精製的雜糧（如：糙米、番薯、薯仔等），增加膳食纖維攝取！
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楊哲雄也提醒，排便不順除了注意青菜是否吃足外，最重要的還是水要喝足，每日至少喝每公斤體重30毫升水量，才不會大出很硬的糞便！
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