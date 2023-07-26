排毒飲食｜深綠蔬菜乳酪助肝解毒5類食物 清除體內毒素分2階段？
撰文：健康2.0
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最近食安問題頻傳，從雪糕、拉麵、咖喱粉到芝士等，紛紛被檢驗出含有一級致癌物環氧乙烷。身體如何代謝這些毒素？有哪些食物能幫助排毒、解毒呢？請看以下營養師解析。
台灣營養師劉雅惠表示，肝臟是人體很重要的器官，負責把食物、藥物、食品添加物、致癌物等做分類，需要的留在身體裡運用，不需要的就負責解毒並排出體外。
傷肝飲食（按圖👇👇👇）
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肝臟的解毒2階段
她表示，肝臟解毒分成2階段，肝臟負責超級重要的解毒功能，真的要好好照顧。
第一階段：降低毒素的毒性
這時候需要大量的維他命B雜、鋅、銅等等礦物質。
第二階段：將毒素轉成水溶性，讓身體排出體外
這時候需要維他命A、C、E、榖胱甘肽等等。
預防脂肪肝3大招（按圖👇👇👇）
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肝解毒需要5類食物
喝水有助肝臟排毒，其他有助肝臟解毒的食物還包括以下幾類。
1. 十字花科：西蘭花、椰菜（又稱高麗菜）、小棠菜。
2. 辛香料：蔥、薑、蒜、辣椒、薑黃。
3. 維他命B：深綠色蔬菜、全穀雜糧。
4. 優質蛋白質：黃豆、魚、肉、海鮮。
5. 益生菌：乳酪、韓式泡菜、益生菌。
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