揀蔬菜貼士｜南瓜果粉多、蒂頭愈乾燥愈好？必學4招挑選靚瓜原則

昨天有少婦問到南瓜，剛好今天進貨的品項不錯，可以分享給各位。「南瓜」，也稱金瓜，外觀上比較容易分辨的是橢圓水滴型的東洋南瓜。吃起來比較Q軟，適合炒菜、金瓜米粉，嬰兒食品等。以及較圓形的西洋南瓜（栗子南瓜，東昇南瓜）甜度圓形較水滴型的高，所以西洋南瓜適合做南瓜批、南瓜湯等。



南瓜營養豐富，該有的維他命礦物質沒都少，還含了β-胡蘿蔔素、菸鹼酸、葉酸等。

更重要的是它屬於高纖澱粉食物。

南瓜最常被客人問的是裡面會不會鬆，大部分的蔬菜都是要挑嫩口的，南瓜不同的是必須要挑老的，這個老不是指放很久的老，而是南瓜完全的成熟後才採收的老，其實就是裡面瓜肉有沒有熟透，熟透的南瓜有一個很好辨別的特徵，表面果粉，白蒼蒼的一眼看就知道，其次是蒂頭愈乾燥愈好。

挑選好南瓜的原則（點擊圖片查看👇👇👇）

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超級耐放的食材，常溫下可以放2~3個月。切記勿曬到太陽，有末日碉堡的少婦可以多買點存放。

挑選原則：

1. 要有蒂頭，且呈現乾燥無水份狀態，瓜面硬朗

2. 表面帶有果粉的表示成熟

3. 表面不要有坑洞凹陷

4. 挑選常規，拿起來要比看起來重。



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