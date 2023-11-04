洗蛋貼士｜蛋殼污糟唔洗得？正確處理2招 做錯2步易入菌忌凍水洗

營養的雞蛋深受許多民眾喜愛，有些人會在街市購入，若是買到沾有雞屎的雞蛋該怎麼辦？



有專家就曝光正確清洗方式，千萬不要浸泡、不要用冷水，恐導致微生物、細菌更容易侵入。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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據台灣《健康2.0》報導，台灣虎尾高級農工職業學校畜產保健科教師陳瑞楠表示，民眾可以先先觀察外殼污染面積，若是小範圍沾染可用鋼刷輕刷、乾淨抹布清除即可。

陳瑞楠指出，但要是外殼污染面積大，需要清洗蛋品時，以次氯酸鈉或四級銨化合物為最佳，若沒有上述洗劑則可以用溫水沖洗。

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陳瑞楠提醒，清洗蛋品時千萬不要浸泡也不要用冷水，此舉恐讓微生物、細菌更容易侵入蛋殼氣孔。

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