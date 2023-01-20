雞蛋營養｜蛋白蛋黃營養大不同　3種人不宜多吃蛋膽固醇過高5原因

「我今天已經吃過蛋，不能再吃了。」、「你一天吃這麼多蛋，小心膽固醇超標哦！」這些話是不是很熟悉？

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



香港、台灣人習慣吃蛋，舉凡路邊攤、餐廳或家庭料理等都有蛋的身影；過去常說雞蛋吃多會增加身體負擔，真是如此嗎？一天只能吃1隻蛋嗎？《Hello醫師》向您說明一天可以吃幾隻蛋，並介紹雞蛋的營養與熱量，以及需節制吃蛋的3個族群。

一天可以吃幾隻蛋？（按圖👇👇👇）

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過去醫學界主張不要吃太多雞蛋，主要是擔心蛋黃中的膽固醇，會導致人體膽固醇過高；但近年醫學研究已發現，食物中的膽固醇不是造成膽固醇超標的主要原因。

人體中的膽固醇有8成來自於肝臟，2成自飲食中攝取，膽固醇過高通常是以下5種原因造成：

- 抽煙

- 疾病，例如糖尿病、腎臟病或甲狀腺功能低下

- 攝取過多飽和脂肪與反式脂肪

- 缺乏運動

- 高齡



然而，部分的人也會因為攝取過多膽固醇，使血液中的膽固醇升高，因此是否需要少吃雞蛋、海鮮等高膽固醇食物，主要仍視個人身體狀況而定。

按圖看12種蛋食物的膽固醇含量（由含量最低至高排列）：👇👇👇

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不過，如果您的身體健康正常，一天吃2~3隻雞蛋都沒問題；相較於雞蛋的攝取數量，少吃炸物、麵包、糕點或即食麵等高飽和脂肪與反式脂肪的食物，並且多運動、少抽煙，才是控制膽固醇、維持心血管健康的最佳方法。

雞蛋營養、熱量一次看

雞蛋營養十分豐富，尤其是蛋黃；蛋白雖然沒有膽固醇，但營養成分也相對單純，僅有少量的維他命B雜及葉酸；反觀蛋黃則含有豐富的維他命與礦物質，包括維他命A、B12、D、葉酸、鈣及鉀等，是良好的營養來源。

1隻雞蛋的熱量及主要營養成分（按圖👇👇👇）

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營養成分／含量

熱量：約72卡

蛋白質：6.7 g

脂肪：4.8 g

膽固醇：207 mg

油酸：1966 mg

亞麻油酸：828 mg

葉酸：42.1 ug

維他命A：299 I.U.

維他命D：45.15 I.U.

維他命B12：0.43 ug

磷：186 mg

鈣：54 mg

鉀：72 mg

鈉：74 mg



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這3種人一天不能吃太多蛋

- 糖尿病患者：血糖過高會使肝臟脂解酶活性下降，導致低密度膽固醇變高（LDL，俗稱壞膽固醇）、高密度膽固醇變低（HDL，俗稱好膽固醇），造成血管堵塞、心血管系統出問題。

- 慢性腎臟病患者：攝取過多的蛋白質會增加腎臟負擔，導致慢性腎臟病惡化。

- 膽固醇過高者：膽固醇過高，或已患有高膽固醇血症、高血脂症者，需嚴格控制膽固醇的攝取，避免血脂持續上升，影響心血管系統。



上述3種族群建議可與醫生討論合適的食用份量，避免食用過多雞蛋而影響病情。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：一天可以吃幾顆蛋？這3種人要少吃，雞蛋熱量、營養詳解】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」