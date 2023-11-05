柚子保存｜放雪櫃做錯1步更易變質　5情況不能吃 如何正確保存？

中秋節過了1個月多，最近有許多家庭主婦都在擔心家中的柚子吃不完，該怎麼辦？



台灣北醫營養師蘇秀悅表示，柚子含有豐富的水分、膳食纖維和維他命C，又相當耐放，即使外皮變皺，果肉品質仍不太受影響，但仍應趁著新鮮時食用。

柚子放雪櫃可以保存比較久？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

蘇秀悅指出，與其他水果相較，柚子存放時間較久，建議置放於乾燥室溫等環境中，如果放在陽光下，則可能容易變質。但也不能放在雪櫃中，遇到水氣，可能減少保存時間。

此外，柚子在儲存之前，不要用水清洗表面。剝開、切好之後，應該盡快食用，如果吃不完，可以放進食物保鮮袋或環保盒中，減少接觸氧氣，以延長保鮮期。有些人則將柚子果肉做成果醬，蘇秀悅提醒，柚子並非製作果醬的最佳水果，且製作過程費工，建議盡快食用完畢。

柚子出現5情況不能吃

一旦柚子質地變軟，顏色愈來愈黃、愈白，甚至出現斑點或發霉，就不宜食用，必須丟棄，否則可能影響到其他柚子。

▼文旦、柚子營養（按圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：文旦柚子｜白柚、紅柚、蜜柚哪種最營養？集養顏美容防癌3大好處

蘇秀悅說，柚子是季節性水果，接下來將換柿子、橘子等水果登場，應該趁著新鮮食用，也就是「跟節氣吃」，但不宜一口氣吃太多，因為柚子有清腸作用，吃了後具有通便效果，要是吃多了，可能有反效果，導致輕微腹瀉。

至於藥物交互作用，蘇秀悅建議，只要適量，1天約1顆（橘子大小），且不與藥物合併食用，錯開時間吃，就可以不必過於擔心。

延伸閱讀：

秋冬乾癬易復發！中醫師提醒乾癬患者 秋冬進補要注意

秋季急性蕁麻疹恐找上門 食藥署：忌搔抓可先冰敷止癢

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」