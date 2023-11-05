抗衰老食譜｜蘋果紅菜頭促循環延緩老化　專家推薦1食譜助通淋巴

蘋果與紅菜頭的組合是很棒的疏通淋巴餐點，也是能活化及疏通膽汁的食物。



全球阿育吠陀（Ayurveda，印度教及佛教的傳統醫學）權威推薦一道「蘋果紅菜頭沙律」，幫助促進循環及延緩老化。

蘋果紅菜頭沙律食譜（按圖）

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蘋果、紅菜頭富含抗氧化物

約翰．杜亞爾博士指出，飲食中的植物性硝酸鹽很容易轉化成亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽具有強力的血管擴張效用。血管擴張也意味著血管和淋巴管變寬了，循環及淋巴毒素引流的功能也會變好，不僅能夠更有效率地運輸氧氣及養分到細胞，同時也可以增進體能表現；而缺乏正常的血管擴張所造成的血流不佳，或許是身體和認知功能，會伴隨著老化而退化的因素之一。

約翰．杜亞爾表示，蘋果和其他富含抗氧化劑的疏通淋巴水果，如漿果、車厘子、蔓越莓、提子的皮與籽，以及石榴，都含有豐富的前花青素。有項研究發現，蘋果的前花青素能夠降低或防止免疫失調，像是通過淋巴系統的過敏及自體免疫性疾病。

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紅菜頭也是一種強大食物，消炎、富含抗氧化劑、保肝及抗癌物質，進而能夠促進淋巴的正常運作。當前的許多研究都正在檢視亞硝酸鹽和紅菜頭補充品的潛在健康益處，如有項研究就證明補充紅菜頭汁能夠大幅提高跑步的表現，而所有的研究都指出了，紅菜頭不只對上消化系統的膽流有極佳助益，同時也能促進體內每個細胞的循環、氧合及淋巴引流作用。

約翰．杜亞爾比較推薦喝混合調理汁，而不是只喝純榨汁的原因，混合調理汁混合了纖維素纖維與汁液，純榨汁則不會保留纖維素纖維，雖然純榨汁有其好處，但是卻會供給身體過多的糖，而非常需要的纖維卻又太少。

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蘋果紅菜頭沙律食譜

材料

有機紅菜頭1顆、有機蘋果1顆、半顆檸檬榨汁。

做法

1. 將1顆有機紅菜頭清洗、削皮並磨碎。

2. 將1顆有機蘋果清洗並磨碎。

3. 加入半顆的有機檸檬汁。

4. 徹底搖勻。

5. 盡情享用吧。



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