糖尿病｜吃紅肉增糖尿病風險62%！1周宜吃多少？2物取代機率降3成

食紅肉增糖尿病風險62%！糖尿病是一種慢性疾病，也是病友們伴隨一生的困擾。在一份最新研究顯示， 原來食紅肉也會增加糖尿病風險， 增加數字最多竟然去到62%！但研究人員也提出替代食物， 可以降低三成糖尿病的機率。



食紅肉可增糖尿病風險62% （istockphoto）

每10個港人1個有糖尿病

根據醫院管理局的資料，全球約有超過四億二千萬人為糖尿病，預計至2040年，患病數目將會增至六億四千萬。目前，本港約有七十萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每十名港人便有一名糖尿病患者，數目明顯正急劇上升。預防、改善糖尿病等的資訊， 成為了大家都需關注的項目。

每周吃2份紅肉增糖尿病風險62%

根據CNN的報道，哈佛大學研究人員的一項大型新研究表明，原來食紅肉是會增加患上2型糖尿病的風險！該研究發表在《美國臨床營養學雜誌》上，它指每周吃兩份紅肉，便已經會增加日後患2型糖尿病的風險，這種風險會隨著食用量的增加而進一步提升，而研究數據顯示，最多可以增加患病機率62%。

食紅肉可增糖尿病風險62% （istockphoto）

在研究過程中，研究人員追蹤了216695人的飲食習慣和健康狀況，持續記錄及跟進他們的食物/飲料攝取量、 類型，以及身體健康情況。而到追蹤期結束時，近22800人患有第 2 型糖尿病，與吃最少紅肉的人相比，吃紅肉最多的人患糖尿病風險高出 62%，兩者差別相當之大。

紅肉增糖尿病風險2大原因

研究人員指，食紅肉會增加糖尿病風險有兩大原因：

紅肉中富含的飽和脂肪（istockphoto）

1.紅肉中的飽和脂肪

飽和脂肪會降低胰島素敏感性和胰臟中β細胞的功能，而胰臟中的β細胞的功能便是產生胰島素來控制血糖，因此，多攝紅肉中富含飽和脂肪便會增加患糖尿病的風險。

2.紅肉中的血紅素鐵

血紅素鐵會增加胰島素抗性、β細胞功能受損和氧化壓力、體內自由基和抗氧化劑的不平衡，便有機會傷害到人體細胞，同時增加患糖尿病風險。

紅肉宜一周一份 豆類、堅果替代降3成糖尿病風險

波士頓塔夫茨大學的營養科學與政策教授Alice Lichtenstein補充，在研究中最高風險患糖尿病、常吃紅肉的人，他們在日常飲食中更有可能只吃小量的蔬果、魚類，整體飲食品質較差。

用豆類、堅果代紅肉可降3成風險（istockphoto）

目前營養師建議一般人一天攝取6到8份肉類，一份肉約30公克左右。哈佛大學營養學教授Walter C. Willett博士指，鑑於研究結果建議，大家將紅肉攝入量限制在每周約一份，其他所需肉類攝取量可以用魚肉、雞肉等代替。若用堅果或豆類取代肉類，可降低30%患第2型糖尿病的風險；而選擇乳製品作為代替的亦可把風險降低22%。關注身體健康的朋友要注意了！

資料來源：CNN/醫院管理局