咳嗽飲食｜咳唔停或染黴漿菌 抗生素無效？營養師推5食物抗炎速癒

新冠肺炎剛趨緩一陣子，未料肺炎黴漿菌近來開始流行，常見症狀包含咳嗽、發燒、喉嚨痛等情形，台灣疾管署日前也警告，台灣今年病例數已高於過去3年，尤其12歲以下兒童最為明顯，民眾不可不慎。



民眾若不幸遭感染，台灣營養師高敏敏表示，可以多攝取Omega-3、維他命C、維他命D等營養，加速痊癒，降低2次感染。

感染黴漿菌需注意的營養（按圖看清👇👇👇）

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黴漿菌易傳染、抗藥性高 可藉飲食治本

高敏敏在Facebook發文指出，「黴漿菌是很多醫生不想明說的秘密，畢竟沒有疫苗、抗藥性高，又超容易傳染，得過還會再得，根本是會走路的肺炎，莫可奈何。隨著最近愈來愈多小朋友被傳染，可能導致整個家庭都在咳嗽。不得不開始重視，如果不幸感染了黴漿菌，除了儘早就醫治療，我們更可以透過飲食加速痊癒，也提升自己的狀態，降低2次感染。」

民眾若感染黴漿菌，高敏敏說明，飲食治本這樣吃：

1. 補充大量水分：

開水、雞湯，充足的飲水不僅能代謝身體有害物，也能緩解肺部黏稠液體。

2. 抗發炎食物：

三文魚、鯖魚、藍莓、魚油，Omega-3脂肪酸可促進吞噬細胞、白血球的活動力，加速吃掉細菌；花青素可以抑制前列腺素合成，2者皆能降低身體發炎反應。

3. 礦物質鋅：

蝦子、蛤蜊、海鮮，鋅在免疫系統、組織修復上，扮演重要的角色，可以幫助修復黏膜細胞，強化免疫系統。

4. 維他命C：

番石榴、奇異果、橙，維他命C可強化人體免疫功能、幫助細胞修復，減緩流感帶給身體的不適，幫助我們加速恢復體力。

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5. 維他命D：

三文魚、秋刀魚、黑木耳、曬太陽，維他命D可活化免疫系統、減少發炎反應，減緩肺部發炎的機率。

高敏敏也推薦一些食材給民眾：

1. 自己煮豆漿：

大豆異黃酮有抗氧化、抗發炎之功效，可降低發炎、咳痰的症狀。

2. 純的蜂蜜：

蜂蜜幫助覆蓋粘膜，有潤肺效果，可減緩久咳不適。

3. 薑黃：

薑黃中的薑黃素可抑制發炎，有助緩解咳嗽症狀。

4類食物恐抵銷體內營養素（按圖👇👇👇）

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4. 生薑：

可紓緩呼吸道肌肉，降低發炎及紓緩腫脹。

5. 溫熱或常溫綠茶：

綠茶中的兒茶素有抗菌功效，也有維持喉嚨濕潤、減緩咳嗽的效果。

黴漿菌與感冒、流感不同 比較症狀特性助辨識

高敏敏在文中提到，有小兒科醫師說，黴漿菌肺炎的高危險族群為孩童、青少年、年輕族群，而且和一般細菌不同，它沒有細胞壁，因此許多的抗生素對它是無效的。同時附上一般感冒、流感、黴漿菌感染的症狀，幫助民眾辨識。

一般感冒，較少發燒（若發燒則1至3天），症狀像是喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水（可能肌肉痠痛、腹瀉、嘔吐等），併發症少見（可能會有中耳炎或其他情況），痊癒期約2至5天，流行期1年4季，傳染性不一，透過飛沫傳染、接觸傳染。

▼護肺6大食物（按圖看清👇👇👇）

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流感，高燒約3至4天，症狀像是發燒、肌肉痠痛、疲倦（伴隨腹瀉、噁心嘔吐等），併發症包括肺炎、心肌炎、腦炎、神經症狀……等症狀，痊癒期約1至2周，流行期大多在冬季，傳染性高，透過飛沫傳染、接觸傳染。

黴漿菌，輕微發燒，症狀像是喉嚨痛、乾咳、腸胃道症狀、頭痛、胸痛、倦怠、可能肌肉酸痛（少有流鼻水、鼻塞、打噴嚏），併發症包括咽炎、支氣管炎、肺炎、氣喘、皮疹、中耳炎等症狀，痊癒期要數週、甚至會出現久咳，流行期1年4季（夏天及初秋較常見），傳染性高，容易群聚感染，尤其透過飛沫傳染、接觸傳染。

最後，高敏敏提醒，現在病毒愈演愈烈，除了勤洗手加上消毒，強化我們的抵抗力才是根絕的關鍵，希望大家都能平安健康、遠離感染風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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