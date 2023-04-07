枇杷好處｜控制血壓防心臟病3大功效　枇杷膏咪亂服咳嗽不減反增

每逢春天，市場就可以看見枇杷的影子，一顆顆結成一串，水珠型的形狀就像琵琶。由於枇杷種植時間長，果樹容易受到病蟲和天氣影響，加上葉片又可製成中醫藥材，如枇杷膏，因此枇杷價格通常偏高，有「黃金水果」的美譽。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》整理出枇杷的3大健康功效，以及枇杷膏的服用時機與注意事項，幫助您吃得更加健康，減少身體負擔。

枇杷3大功效（按圖看清👇👇👇）

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1. 高鉀有助控制高血壓

每100克枇杷含有173毫克鉀，鉀是調節血壓、維持體液平衡的重要微量元素。鈉攝取過多會使水分滯留在體內，血管壓力上升，長期下來易導致高血壓，而鉀則可幫助身體排出多餘的鈉，進而保持鈉鉀平衡。

因此高血壓患者可考慮適量食用枇杷或其他高鉀食物幫助控制血壓。

2. 預防心血管疾病

除了鉀之外，枇杷亦含有葉酸、維他命B6，每100克含量分別為12.4微克、0.09毫克，它們能幫助代謝同半胱胺酸（Homocysteine），降低其濃度以保護血管壁，達到預防心血管疾病、腦血管疾病的功效。

此外，葉酸還具有預防胎兒神經管缺陷的重要功能，台灣衛福部建議懷孕媽媽每天應攝取600微克葉酸；一般成人則為400微克。

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3. 提升抵抗力，預防感冒和慢性病

枇杷含有多種抗氧化營養素，如維他命A、C、E、β-胡蘿蔔素等，其中維他命A和β-胡蘿蔔素的含量更達1347 IU、798微克

抗氧化劑在消除自由基、增強身體抵抗力上扮演著重要功效。當人體自由基濃度過高時，細胞容易受到損害及病變，增加罹患糖尿病、癌症、白內障、動脈粥狀硬化症等諸多疾病的風險，而抗氧化劑則能減少自由基，強化身體抵抗力。

因此食用枇杷對於預防感冒、減緩慢性發炎反應等幫助良多。

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亂服枇杷膏，小心感冒咳嗽不減反增

民眾經常服用枇杷膏來治療感冒，減輕咳嗽症狀，但如果服用時機不對，反而會加重感冒症狀。

市售枇杷膏多含有川貝、枇杷葉、蜂蜜等主要成分，並添加少量杏仁、薄荷、沙參、陳皮、桔梗、半夏及五味子等，其中川貝能止咳化痰、清熱散結；枇杷葉可清肺化痰、下氣止咳；蜂蜜則有助於止咳、潤肺。這些中藥材通常適用於肺燥熱、緩解口乾舌燥所引起的咳嗽。

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如是受冷、受風寒所引起的寒咳，服用枇杷膏反而易加重痰濕，造成濃痰無法排出。此外，台灣衛福部曾指出多數市售枇杷膏皆含有50%以上的糖分，有些更甚至高達87%。

如在感冒初期服用，可能會因枇杷膏太過甜膩，導致助濕、生熱，喉嚨發炎更加嚴重。此外，糖尿病患者也應斟酌服用枇杷膏，避免攝取過多糖分。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：春天吃枇杷提升抵抗力、降血壓，枇杷膏感冒這樣吃才有用】

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