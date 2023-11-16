感冒飲食｜轉季易感冒過敏　營養師推6食物增免疫力莓果、紫錐花

最近秋冬換季氣溫變化大，容易誘發感冒、過敏等不適症狀。營養師分享，可透過攝取6種食材來幫助增強免疫力，包含深海魚、蕈菇類、乳酪、蒜頭、莓果類及紫錐菊。



台灣營養師張珮蓁在Facebook專頁中發文分享，秋天日夜溫差顯著，一不小心就容易流鼻涕、咳嗽，因此補充足夠營養素來抵禦病菌很重要，張珮蓁分享6種有助增強免疫力的好食材：

1. 深海魚：富含優質蛋白質及Omega-3不飽和脂肪酸，前者為免疫細胞不可或缺的材料之一；後者對於抗發炎、調節免疫很有幫助。

讓免疫系統更健全有5大飲食重點（按圖看清👇👇👇）

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2. 蕈菇類：含有多醣體，可以增強免疫力，保護身體降低生病風險。

3. 乳酪：腸道為人體最大的免疫器官，補充益生菌能維持腸道健康，當好菌多壞菌就少。

4. 蒜頭：特有的大蒜素跟硒，有助於提升免疫，讓細菌病毒不易入侵。

5. 莓果類：多酚類是抗氧化多好幫手，而富含的維他命C也能幫助讓黏膜更健康、降低感染風險。

6. 紫錐菊：在歐美具有長遠的使用歷史，含有與免疫相關的植化素，可對抗病毒、提升免疫力及抗發炎。研究發現，尤其在快感冒時補充，效果更顯著。

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台灣營養師張家榕曾表示，紫錐花含有酚酸類、烷醯胺及多醣體，可抵抗病毒、調整體質，建議外食、過敏、長者、熬夜、常接觸人群等族群食用。但要注意，2歲以下、懷孕哺乳、糖尿病或患有其它疾病者，補充前建議先詢問專業人員。

除了上述營養外，張珮蓁提醒，充足的睡眠、適度且規律的運動以及勤洗手也很重要，皆為顧好自身免疫力和降低感染的好方法。

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