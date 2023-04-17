感冒飲食｜轉季天氣時冷時熱易感冒　中醫教2類感冒食療各不同

適逢春季，有時天氣時冷時熱，氣溫早晚溫差較大，有時一不注意便感冒了，要怎麼在換季時避免感冒？讓中醫師為您解惑。



感冒還是過敏？傻傻分不清楚

台灣衛生福利部台北醫院中醫師主治醫師賴博政表示，季節改變時容易產生上呼吸道的症狀，常以畏寒、咳嗽、鼻塞、流鼻水等常見的症狀表現。

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但是要如何區分感冒還是過敏呢？一般可以從以下三方面作區別：

一、發病期：感冒一般來說發病較急速，當人吹到冷風或是運動完忘記擦汗，就容易傷風感冒。相對而言，過敏會有一個明確的接觸病史、用藥紀錄或是遺傳等病史。

二、持續時間：一般感冒約三到七日便會康復，如果有確實用藥阻斷病情，便容易控制住，經歷的時間更短。而過敏一般較為長久，可能家族史或是之前便有些相關的過敏史的紀錄，一經誘發後可能持續約二至三週。

三、症狀：雖然說感冒與過敏一般日常表現症狀差不多，太容易區分，但是可以藉由一些細微的表現判斷，感冒一般身體較為虛弱，容易疲勞沒有精神，過敏恰好相反，雖然有症狀但活動力卻不錯，兒童尤其明顯。

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體虛容易招致外邪 感冒兩大證型

中醫認為感冒是外邪引起，先決條件可能是本身體質較為虛弱，因此在較為虛弱的狀況下容易招致外來邪氣，可能風寒、風熱，本身體質又有寒熱偏盛，因此有不同表現。

台灣賴博政醫師說明，感冒可以區分兩大證型，治療方向大不同。

風寒證：

症狀表現：怕冷較明顯，輕微發熱，不容易流汗，頭痛，周身沉重痠痛，流清白色透明鼻涕，咳嗽痰顏色白稀透明。

治療上以辛溫發散為主。可以搭配合谷、風池等穴道按摩。

風熱證：

症狀表現：怕熱甚至發燒，輕微怕冷，容易流汗，咽中疼痛，有鼻涕，咳嗽痰顏色黃或白但黏稠。

治療上以辛涼表散為主。可以搭配大椎、曲池等穴道按壓。

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感冒食療方 蔥白生薑粥、薄荷菊花茶

除了治療之外，台灣賴博政醫師分享風寒感冒的食療方，可以用食用蔥白生薑粥，因為風寒感冒是風寒邪氣侵襲造成的，因此可以選用較為辛溫的食材作為藥膳。

做法：白米100公克，生薑1.5錢、蔥白5段，將粥煮滾時，加入蔥及薑，並可以稍加一些鹽和醋調味，趁熱食用，吃完後全身微微流汗，可以達到發散風寒的作用。

對於風熱感冒，可以喝薄荷菊花茶，因為風熱外邪侵犯人體，採取辛涼表散的方式作為緩解。

做法：薄荷三錢、菊花三錢。將上述兩食材洗淨後，放入茶包中包好，以1000CC水煮開，放涼後即可飲用。

台灣賴博政醫師提醒除了食療外，平時應注重身體鍛鍊，養成運動習慣，強化身體，避免感冒常常找上門。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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