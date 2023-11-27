素食陷阱｜1份素食先菜後飯 未吃完血糖已飆180！醫揭升糖2大原因

看似無害的素食竟也藏「高血糖陷阱」！台灣李晨瑜醫師為觀察每餐的血糖波動，於是裝設連續血糖監測儀（CGM）在身中，不料，吃下一餐素食後，血糖竟飆到180，讓她震驚不已。



台灣新陳代謝內分泌專科醫師李晨瑜在Facebook發文分享，為了觀察每餐的血糖波動，於是裝設連續血糖監測儀（CGM）在身中，其中1份素食餐點用完餐後血糖竟飆到180，她強調，此餐有控制進食順序，先吃菜再吃飯，且飯也還沒吃完，血糖升高幅度卻超出預期，升高幅度讓其大感意外。

台灣李晨瑜醫師分享，在食用1份看似健康養生的素食餐點後，血糖竟飆到180，讓她大感意外。（圖／【李晨瑜醫師 新陳代謝內分泌專科】Facebook粉專）

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事後李晨瑜也推測，應該是調味醬所致，使用了許多含糖的佐料，因為每一種配菜吃起來都甜甜酸酸的，相當開胃，令人不自覺想一口接著一口，再加上素肉排並非原形食物，裡面或多或少含有一定程度添加物，因此即使遵守先吃菜後吃飯的原則，血糖仍一路飆升。

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藉由這次的血糖測試，李晨瑜提醒，由於外食醬料裡的添加物難以預料，只要嚐起來有非自然甜味、口感層次豐富的，通常都是陷阱，務必要注意。

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