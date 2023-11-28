高糖陷阱｜糖是變老元兇？美容醫生揭4原因　戒糖抗老減慢性發炎

有不少研究證實「糖」對身體的影響，有醫師表示，減少糖分攝取有助控制血糖水平、體重和減少糖對身體內生化過程的影響，並分析「戒糖可以減緩皮膚老化」的4大原因。



台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒在Facebook指出，「糖類吃得少，瘦得快皮膚好」，並從4原因解釋為何戒糖可延緩皮膚老化。

網友熱議TOP 5糖危害排行（按圖看清👇👇👇）

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1. 減少高血糖引起的糖化反應

高血糖情況下，糖分子會與蛋白質和脂肪分子進行非酵素糖化反應，形成進行糖化修飾的分子（AGEs），其會對皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白產生損害，導致皮膚長皺紋和出現老化跡象。

2. 控制體重

高糖飲食提供過多卡路里，造成體重增加和肥胖。而肥胖是與多種健康問題和早期老化有關的因素，包括心血管疾病、關節問題和某些癌症。

3. 降低糖對胰島素的影響

高糖飲食會引起胰島素大量分泌，這是身體對血糖管理的反應。胰島素劇烈的起伏會導致肥胖，並增加糖尿病風險。

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4. 減少慢性發炎

高糖飲食恐引發慢性低度發炎，這可能加速老化過程，損害細胞和組織。

吳易儒提醒，飲食是老化過程的因素之一，其他如適當的皮膚護理、適度運動及充足的睡眠和應對壓力都同樣重要，唯有注重生活的平衡，才能抗老保年輕。

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