人造肉大趨勢！中國新研3D魚肉　以色列全球首推人造石斑總統都讚

人造肉是全球都在關注的重要議題，為了保護環境和避免殺生，許多國家都在開發3D打印的技術，把人造肉成為可行的日常食物選擇之一。近日中國浙江大學聯合大連工業大學對外宣布，他們成功研發出大黃魚組織仿真魚扒；而以色列Steakholder Foods公司更已推出可食用的石斑魚扒、個人化牛扒等，總統吃過都讚！



中國人造肉技術仿真魚扒 稱與自然魚肉無異！

中國研發的仿真魚肉研究過程。（圖片來源：浙江大學）

細胞培養魚肉泥 用3D組合成魚扒

據浙江大學介紹，科研人員以大黃魚為研究對象，分離出具有高傳代能力的肌肉、脂肪幹細胞，並通過調控兩種信號通路，誘導肌肉幹細胞分化。簡單而言，就是用細胞培養出「肉泥」，再用3D技術，讓「肉泥」組合成魚扒，最後再加上脂肪組織令它成形。

耗時17天長成，由細胞培養的大黃魚肉與同類自然魚肉無異，味腥、色白、質彈。（微信公眾號＠浙江大學）

脂肪比例魚肉彈性 與大黃魚極似

科研人員對人造魚肉進行分析，指人造魚肉細胞數、肌肉細胞和脂肪細胞的比例、硬度、粘性、彈性等特徵與真實大黃魚相當相似。雖然研究相當成功，但中國的人造魚肉還沒可真正食用，須進行大量的安全性評估。團隊希望人造魚肉減輕海洋污染、以及對保護海洋魚類作出貢獻。

相關文章：3D打印出魚肉？ 浙江大學：17天長成，與自然魚肉別無二致

以色列可食用人造石斑魚 個人化牛扒

以色列的 Steakholder Foods 與總部位於新加坡的 Umami Meats 合作，全球首塊天然細胞培養的人造石斑魚片。（圖片資料：CNN）

全球首塊細胞培養人造石斑魚片

2023 年 4 月，以色列的 Steakholder Foods 與總部位於新加坡的 Umami Meats 合作，順利通過實驗室培養動物細胞，利用3D打印技術推出全球首塊天然細胞培養的人造石斑魚片。團隊還製作出讓以色列總統Netanyahu品嚐過且稱讚的串燒，現在正研發可個人化製定脂肪比例和午肉部位的牛排。

Steakholder Foods所研發的人造牛排。（圖片資料：CNN）

營養價值與口味相若

該公司的生物學團隊分析了已經發育的培養肌肉，測試了17種氨基酸並將其與天然組織進行了比較。結果表明，內部培育的人造肉與傳統肉類具有相同的生化成分，可能提供相似的營養價值和口味，但同時亦補充，現在所研發的牛排和傳統切肉不盡相同，會在十年內完成改進。

資料來源：CNN/Steakholder Foods/浙江大學