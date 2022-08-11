健康湯水食譜｜紅蘿蔔排骨湯排毒美顏健脾養胃 此湯陳皮不用浸？
撰文：健康2.0
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攝取充足水分能促進排毒，除了喝水、喝果汁，也可以透過喝熱湯的方式補充，台灣生機飲食達人王明勇教大家做這道「紅蘿蔔排骨排毒湯」。
營養好吃的紅蘿蔔，加上陳皮和玉竹等藥材一同熬煮，湯頭清甜、藥膳濃郁，不僅健脾助消化，還能幫助排毒養顏，清爽又美味。
紅蘿蔔排骨湯食譜（按圖👇👇👇）
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材料：
紅蘿蔔（1根）、洋蔥、粟米、黃豆（50公克）、陳皮（1錢）、玉竹（3錢）、排骨（半斤）、芹菜、枸杞、米酒。
做法：
1. 將排骨過水去除血水，撈起備用；黃豆先用水浸泡6小時備用。
2. 鍋內倒入約1500c.c.的水，將陳皮及玉竹洗乾淨後，下鍋煮至燉出中藥味；放入排骨、粟米、洋蔥及黃豆，煮滾後蓋鍋燜煮5分鐘，使排骨更軟爛。
3. 起鍋前倒入米酒枸杞增添顏色，加入芹菜提味。
吃8大排毒食物有助去除體內重金屬（按圖👇👇👇）
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Tip：
王明勇表示，由於玉竹和陳皮是用來燉湯，因此下鍋前只須洗淨不須浸泡；泡黃豆的方式很簡單，將黃豆洗淨後加水蓋過，不過夏天氣溫高，放室外容易壞，建議浸泡時放進雪櫃冷藏。
營養加分
台灣中醫師吳明珠表示，玉竹可以滋陰養胃且美白肌膚；陳皮可以理氣，幫助腸胃吸收。
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