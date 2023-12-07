鵪鶉蛋好處｜膽固醇低過雞蛋！卵磷脂高3倍助代謝降血壓10功效！

鵪鶉蛋膽固醇低過雞蛋？冬天又是常見炒栗子、鵪鶉蛋的時間，但常說鵪鶉蛋膽固醇高，不宜多吃。但這說法是否正確？鵪鶉蛋有2招可輕鬆去殼連衣一次清。



鵪鶉蛋膽固醇低過雞蛋 卵磷脂高雞蛋3倍

鵪鶉蛋可說是香港冬天的一大代表食物（istockphoto）

鵪鶉蛋可說是香港冬天的一大代表食物，但你總聽過鵪鶉蛋膽固醇高，不宜多吃的說法吧？根據香港食安中心的資料指，每100 克可食用部份來計算，鵪鶉蛋的膽固醇含量為515毫克，而雞蛋的膽固醇含量為525毫克。換言之鵪鶉蛋的膽固醇，其實是低過雞蛋的！

鵪鶉蛋的卵磷脂亦高過雞蛋3倍（istockphoto）

除了膽固醇外，鵪鶉蛋的卵磷脂亦高過雞蛋3倍。卵磷脂是人體重要的營養素之一，它可令膽固醇更容易代謝，改善血栓或降低動脈硬化的風險，亦有保護神經等的作用。

內地三甲醫院副主任方健藥師指，相同重量的鵪鶉蛋和雞蛋中蛋白質、脂肪、碳水化合物的含量雖基本相同，但鵪鶉蛋所含的蛋白質比雞蛋高30%，含鐵量比雞蛋高接近一半，維他命B群含量亦多於雞蛋。而可以幫助代謝、維持膽固醇健康的卵磷脂含量，更比雞蛋高三到四倍，還含有成分較高的賴氨酸、胱氨酸、蛋氨酸等人體不可缺少的物質。鵪鶉蛋和雞蛋還有其他營養素大不同：

以100克計算，鵪鶉蛋與雞蛋之營養價值比較：

鵪鶉蛋與雞蛋之營養價值比較。（資料來源：《Healthline》；《香港01》製圖）

鵪鶉蛋助記憶穩血壓10大好處

方健藥師補充，中醫認為鵪鶉蛋甘、平、無毒，入心、肝、肺、胃、腎經。鵪鶉蛋與鵪鶉肉一樣，在中醫角度都具有很高的藥用價值。配合現在營養觀念，鵪鶉蛋有10大好處：

鵪鶉蛋可說是香港冬天的一大代表食物（istockphoto）

1.幫助代謝

2.維持膽固醇健康

3.補血

4.健腎

5.益肺

6.穩定血壓

7.護甲狀腺增免疫力

8.補充能量

9.維護神經系統

10.增強記憶力

鵪鶉蛋2招輕鬆去殼！

鵪鶉蛋2招輕鬆去殼（網上圖片）

水瓶剝殼法

1.在水瓶中加少許清水，若為水瓶的三分之一左右。

2.把鵪鶉蛋放進水瓶蓋好，中用力搖晃數分鐘。

3.經過搖晃後再打開水瓶，你會發現鵪鶉蛋的殼都裂開了，蛋殼連衣脫離了蛋，而蛋是完好無損。

鵪鶉蛋2招輕鬆去殼（網上圖片）

按壓剝殼法

1.用手掌輕輕按壓著鵪鶉蛋，在桌子上滾動，使蛋殼上形成細碎的紋路。

2.然後手剝，輕鬆快捷，鵪鶉蛋很容易剝得完整。

資料來源：食安中心-鵪鶉蛋/食安中心-雞蛋/元氣網