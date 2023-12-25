減肥｜抑制食慾是減重瘦身關鍵？4招幫你增加飽足感維持好身材

你是否常覺得自己的胃像無底洞一樣，怎麼吃都不會飽，吃完一餐卻還是想再吃一些零食？醫師指出，抑制食慾、增加飽足感，是維持體重不復胖的關鍵，平時可利用4招增加飽足感，讓減重過程更輕鬆。



「抑制食慾」是減重的關鍵

台灣家醫科醫師許哲源指出，減重是持久戰，過度飢餓所導致的減重雖然成效顯著，卻很容易復胖又或者吃更多而胖回去，怎樣能有效的抑制食慾、增加飽足感，就跟平時吃東西和飲食習慣有關。

4招幫你增加飽足感（按圖👇👇👇）

+ 4

許哲源列出4招，幫民眾有效增加飽足感：

1. 穩定血糖

血糖忽高忽低，反而會讓身體覺得餓，升糖指數高的食物也往往容易沒有飽足感，建議優先攝取低升糖指數的食物為主。

2. 食物的種類

蛋白質和纖維質是公認能增加飽足感的食物，再來脂肪類的食物可以延緩飽足感，然而澱粉或者碳水化合物卻是沒有飽足感的食物，而且也會造成血糖波動太大，導致後續更容易有飢餓感。

相關文章：減肥｜努力瘦身卻一直都瘦不下來？8大減重常犯錯誤不要只看熱量👇👇👇

+ 8

3. 吃飯速度

吃很快、沒有咀嚼就吞下，很容易造成過度進食，因為身體的飽足感荷爾蒙都還沒分泌足夠的情況下，你就吃完一餐，這樣怎麼會覺得飽。

4. 睡眠品質

睡不好會影響食慾，會讓飢餓感增加，甚至會讓腦袋更想去吃高熱量食物，所以養出良好的睡眠習慣，在減重過程中也十分重要。

相關文章：減肥｜吃錯食物168斷食變無效？營養師提醒注意總熱量多吃蔬菜👇👇👇

+ 5

有效增加飽足感 讓減重更輕鬆

許哲源提醒，想要增加飽足感，最簡單的方式就是多吃原型食物、執行高蛋白質飲食、睡好睡飽、細嚼慢嚥等，如果成效還是不佳，就要找醫師調整減重方案，例如增加飽足感荷爾蒙等，才能有效增加飽足感，讓減重更輕鬆。

延伸閲讀：

喝咖啡防肝癌、巴金森氏症！2族群不宜攝取咖啡因，喝茶竟比喝咖啡危險

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」