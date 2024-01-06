天山雪蓮果｜果中仙品解毒降血糖12功效　勿與3食物同吃蛋都唔得!

天山雪蓮果你有聽過嗎？它和小說中的珍貴藥材「天山雪蓮」有什麼關係？雪蓮果有養顏、解毒、降血糖等多種功效，但有中醫指雪蓮果忌與3食物同吃，更有一類人不宜食用。



天山雪蓮vs雪蓮果 兩者並無關係但同樣珍貴

雪蓮果和天山雪蓮的名字雖然很接近，但它們是兩種不同的植物。兩者沒有任何關係，雪蓮果更不是天山雪蓮的果實。生物學上，雪蓮果是菊科離、苞果屬植物；天山雪蓮鱗菊科、風毛菊屬植物。雪蓮果的原產地在南美洲，有多種功效素有「果中仙品」的美譽；而天山雪蓮是一種珍貴藥材，有溫腎助陽、活血通經之效，常在武俠小說中提及，功效神奇，能治各種奇難雜症。

天山雪蓮果貌似番薯 養顏解毒降血糖12功效

天山雪蓮果樣子像蕃薯，但洗淨削皮後，就會見到當中晶瑩的果肉（網上圖片）

天山雪蓮果樣子像番薯，但洗淨削皮後，就會見到當中晶瑩的果肉。雪蓮果可生食亦可烹煮，或直接當水果吃，口感香脆，清香帶甜。內地中日友好醫院中醫科主任王燕指，雪蓮果味甘，性寒，低卡、水分含量高，有養顏解毒等多種功效：

1.養顏美容

2.清肝解毒下火

3.降血糖

4.消炎

5.降血壓

6.降血脂

7.改善便秘

8.去痰

9.護心血管

10.增強免疫力

11.去痘

12.助減肥瘦身



雪蓮果勿與3食物同吃 1類人不宜

天山雪蓮果樣子像番薯，但洗淨削皮後，就會見到當中晶瑩的果肉（網上圖片）

雪蓮果雖味道清香可口，益處多多，但也有其食用禁忌，因雪蓮果屬於大寒的水果，不適合大量使用，食用過多會引起脾胃虛寒，會出現嚴重的腹瀉的現象，亦不宜與辛辣食物一起吃。另外雪蓮果是不適合和牛奶、雞蛋等，高蛋白質的食物食用，以免由於脾胃的偏寒，影響蛋白質的消化和吸收，嚴重的還會出現腹瀉和低蛋白血症的情況。同時還有1類人不宜食用：

過敏體質：對雪蓮果過敏的人忌吃雪蓮果，過敏反應會致腹瀉或血壓下降，嚴重的會危及生命。

資料來源：台灣農業部台中區農業改良場/sohu/妙手醫生/peekme