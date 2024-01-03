日本地震｜核廢水溢出港府暫不收緊措施！禁10縣水產進口轉運不限

日本能登半島發生7.6級地震，除了傳出房屋倒塌、斷水斷電以及火燭等災情外，連鄰近的核發電廠也受牽連。而港府表示不會因此收緊進口海產的政策，即繼續禁10個縣的水產進口，但轉運的不受限制！關於防輻射的政策和方法，香港食安中心也提出有2大防輻射方法。



2024年1月1日，日本石川縣發生地震，輪島有道路受損和房屋倒塌。（Reuters）

日本7.6地震令核廢水溢出 東電：對外界無影響

日本石川縣能登半島在元旦發生7.6級強烈地震後，世界上最大的核電廠——柏崎刈羽核電廠七個機組中有四個的冷卻用核廢水溢出。東京電力公司表示，2號機組溢出約10公升水，3號機組溢出0.46公升水，6號機組溢出600公升水，7號機組溢出4公升水，皆含有放射性物質。但同時亦指，幸而建築並未遭到損害，初步判斷這些溢出的核廢水仍留在建築物內，暫時對外界無影響。

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日本7.6地震令核廢水溢出 港府暫不收緊措施

福島魚放射物質超標18倍（資料圖片）

就日本能登半島地震致有核電站核廢水溢出一事，據報道港府暫不會收緊措施，並會繼續與日方溝通，確保食物安全。而在上年日本政府宣布排核廢水後，港府亦隨即禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉十個縣的所有水產品進口。至於原產自北海道或九州等其他縣市的水產品，即使是經東京水產市場或其他受管制的都縣轉運至香港，亦不會因而被禁止進口，其他食品或產品則暫時不受限制。

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食安破2大防輻射迷思 碘鹽/自購輻射檢測儀根本沒用

對於防止日本輻射傳入香港，食安中心已調整相應的監測工作，並加強對日本進口水產品的檢測，同時食安亦向市民提出了關於對應核事故的建議及破解2大迷思。

迷思1：進食碘含量豐富的食物（如碘鹽）可作預防措施？



沒有科學證據顯示碘鹽有著類似的輻射防護效果。（istockphoto）

在過去或涉及放射性碘的核事故中，衞生當局會派發碘片，以阻止甲狀腺攝取放射性碘，來作為防護輻射影響的一種保護措施。

然而，沒有科學證據顯示碘含量豐富的食物和碘鹽跟碘片有著類似的輻射防護效果。此外，碘鹽的碘含量相對低，每日要進食2.5至5公斤碘鹽，才相當於吸收一顆碘片所含的碘。進食過量的食鹽有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。

迷思2：自購的便攜式輻射檢測儀可測量輻射水平？



曾有內地人帶便攜式輻射檢測儀器遊日（小紅書圖片）

專業用的離子輻射檢測儀（一般稱為核輻射檢測儀）應具備所需的準確度和靈敏度，並需由專業機構作定期校正，而一般自購的便攜式輻射檢測儀器，未必能達至所需的測量要求，亦可能沒有相關的專業認證和校準。

因此，網上自行購買的便攜式輻射檢測儀器根本不能取代專業設備、人員所進行的輻射監測和評估。市民若使用上述機器其實很難正確評估出食物的輻射水平，故食安中心亦不建議市民這樣做。